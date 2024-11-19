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لافروف: الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين"
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معلومات خطيرة عن التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية
معلومات خطيرة عن التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية
سبوتنيك عربي
ظهرت إلى العلن تفاصيل خطيرة حول التخطيط لتنفيذ معسكر تابع للقوات الأمريكية في دولة خليجية، اليوم الثلاثاء. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T12:39+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، التي أشارت إلى أن محكمة الجنايات قضت بحسب أحد العسكريين 10 سنوات بتهمة تحريض آخر على تفجير معسكر "عريفجان".وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تم وضعها لتفجير المعسكر الأمريكي كانت تتضمن استخدام حزام ناسف لتنفيذ المهمة.ولفتت إلى أن العسكري الذي تمت محاكمته تعلّم صناعة المتفجرات وكان ينشر فيديوهات داعمة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، على الإنترنت.وأسندت النيابة العامة الكويتية للمتهمين تهما تشمل الانتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لتجفير معسكر "عريفجان" وتعلم صناعة المتفجرات.ولفتت الصحيفة إلى أن المتهمين، الذي ينتمي أحدهم لوزارة الداخلية، أنكروا تلك الاتهامات المسندة إليهم.وتستضيف الكويت آلاف الجنود الأمريكيين في معسكر عريفجان، الذي يضم أعدادا أخرى من قوات تابعة لبريطانيا ورومانيا وبولندا.وخلال حربي العراق وأفغانستان كان معسكر عريفجان هو أكبر قاعدة عسكرية أمريكية تشهد تدريب الجنود المشاركين في العمليات الحربية، كما أن لها أهمية بالنسبة للقوات البحرية والجوية والبرية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20200116/-إذا-كنت-تكترث-لحياتك-اهرب-رسائل-تهديد-لأسر-القوات-الأمريكية-في-الكويت-1044084734.html
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معلومات خطيرة عن التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية

12:39 GMT 19.11.2024
© Getty Images / Gustavo Ferrari / Stringerمعسكر عريفجان الأمريكي بالكويت
معسكر عريفجان الأمريكي بالكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Gustavo Ferrari / Stringer
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ظهرت إلى العلن تفاصيل خطيرة حول التخطيط لتنفيذ معسكر تابع للقوات الأمريكية في دولة خليجية، اليوم الثلاثاء.
ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، التي أشارت إلى أن محكمة الجنايات قضت بحسب أحد العسكريين 10 سنوات بتهمة تحريض آخر على تفجير معسكر "عريفجان".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقط صورة تذكارية مع القوات الأمريكية خلال زيارة مفاجئة لقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2020
"إذا كنت تكترث لحياتك اهرب"... رسائل تهديد لأسر القوات الأمريكية في الكويت
16 يناير 2020, 19:04 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تم وضعها لتفجير المعسكر الأمريكي كانت تتضمن استخدام حزام ناسف لتنفيذ المهمة.
ولفتت إلى أن العسكري الذي تمت محاكمته تعلّم صناعة المتفجرات وكان ينشر فيديوهات داعمة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، على الإنترنت.
وأسندت النيابة العامة الكويتية للمتهمين تهما تشمل الانتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لتجفير معسكر "عريفجان" وتعلم صناعة المتفجرات.
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
رئيس الأركان الكويتي يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية
21 أغسطس 2022, 21:07 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن المتهمين، الذي ينتمي أحدهم لوزارة الداخلية، أنكروا تلك الاتهامات المسندة إليهم.
وتستضيف الكويت آلاف الجنود الأمريكيين في معسكر عريفجان، الذي يضم أعدادا أخرى من قوات تابعة لبريطانيا ورومانيا وبولندا.
وخلال حربي العراق وأفغانستان كان معسكر عريفجان هو أكبر قاعدة عسكرية أمريكية تشهد تدريب الجنود المشاركين في العمليات الحربية، كما أن لها أهمية بالنسبة للقوات البحرية والجوية والبرية الأمريكية.
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