https://sarabic.ae/20241119/معلومات-خطيرة-عن-التخطيط-لتفجير-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-دولة-خليجية-1094957569.html
معلومات خطيرة عن التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية
معلومات خطيرة عن التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية
سبوتنيك عربي
ظهرت إلى العلن تفاصيل خطيرة حول التخطيط لتنفيذ معسكر تابع للقوات الأمريكية في دولة خليجية، اليوم الثلاثاء. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T12:39+0000
2024-11-19T12:39+0000
2024-11-19T12:39+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، التي أشارت إلى أن محكمة الجنايات قضت بحسب أحد العسكريين 10 سنوات بتهمة تحريض آخر على تفجير معسكر "عريفجان".وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تم وضعها لتفجير المعسكر الأمريكي كانت تتضمن استخدام حزام ناسف لتنفيذ المهمة.ولفتت إلى أن العسكري الذي تمت محاكمته تعلّم صناعة المتفجرات وكان ينشر فيديوهات داعمة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، على الإنترنت.وأسندت النيابة العامة الكويتية للمتهمين تهما تشمل الانتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لتجفير معسكر "عريفجان" وتعلم صناعة المتفجرات.ولفتت الصحيفة إلى أن المتهمين، الذي ينتمي أحدهم لوزارة الداخلية، أنكروا تلك الاتهامات المسندة إليهم.وتستضيف الكويت آلاف الجنود الأمريكيين في معسكر عريفجان، الذي يضم أعدادا أخرى من قوات تابعة لبريطانيا ورومانيا وبولندا.وخلال حربي العراق وأفغانستان كان معسكر عريفجان هو أكبر قاعدة عسكرية أمريكية تشهد تدريب الجنود المشاركين في العمليات الحربية، كما أن لها أهمية بالنسبة للقوات البحرية والجوية والبرية الأمريكية.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات خطيرة عن التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية
ظهرت إلى العلن تفاصيل خطيرة حول التخطيط لتنفيذ معسكر تابع للقوات الأمريكية في دولة خليجية، اليوم الثلاثاء.
ذكرت ذلك صحيفة
"الراي" الكويتية، التي أشارت إلى أن محكمة الجنايات قضت بحسب أحد العسكريين 10 سنوات بتهمة تحريض آخر على تفجير معسكر "عريفجان".
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تم وضعها لتفجير المعسكر الأمريكي كانت تتضمن استخدام حزام ناسف لتنفيذ المهمة.
ولفتت إلى أن العسكري الذي تمت محاكمته تعلّم صناعة المتفجرات وكان ينشر فيديوهات داعمة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، على الإنترنت.
وأسندت النيابة العامة الكويتية
للمتهمين تهما تشمل الانتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لتجفير معسكر "عريفجان" وتعلم صناعة المتفجرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتهمين، الذي ينتمي أحدهم لوزارة الداخلية، أنكروا تلك الاتهامات المسندة إليهم.
وتستضيف الكويت آلاف الجنود الأمريكيين في معسكر عريفجان، الذي يضم أعدادا أخرى من قوات تابعة لبريطانيا ورومانيا وبولندا.
وخلال حربي العراق وأفغانستان كان معسكر عريفجان
هو أكبر قاعدة عسكرية أمريكية تشهد تدريب الجنود المشاركين في العمليات الحربية، كما أن لها أهمية بالنسبة للقوات البحرية والجوية والبرية الأمريكية.