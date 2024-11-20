https://sarabic.ae/20241120/الاتحاد-البرازيلي-يثير-جدلا-بإعلانه-عن-جذور-فينيسيوس-فما-جنسية-أجداده؟-1095007885.html

الاتحاد البرازيلي يثير جدلا بإعلانه عن جذور فينيسيوس.. فما جنسية أجداده؟

الاتحاد البرازيلي يثير جدلا بإعلانه عن جذور فينيسيوس.. فما جنسية أجداده؟

سبوتنيك عربي

بعد أن أطلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة تتبع للجينات، حملة لتتبع جذور لاعبي المنتخب الوطني تم الكشف عن أصول نجم المنتخب فينيسيوس جونيور،... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T12:50+0000

2024-11-20T12:50+0000

2024-11-20T12:50+0000

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وبيّنت الشركة أن فينيسيوس جونيور، تنحدر جذوره من الكاميرون، وذلك قبل مباراة البرازيل أمام أوروغواي، في تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.ويتعرض فينيسيوس، "صاحب البشرة السمراء"، لإساءات عنصرية في مباريات ريال مدريد، التي تقام خارج ملعبه، خلال المواسم الأخيرة، وكانت أسوأها تلك التي حدثت قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو، في يناير/ كانون الثاني 2023، حينما تم "شنق" دمية على هيئته فوق جسر في مدريد، وجرى القبض على 4 أشخاص لتورطهم في تلك الواقعة، وهم الآن يواجهون اتهامات جنائية قد تؤدي إلى سجنهم لمدة 4 سنوات.وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز: "هذا العمل يهدف إلى تعزيز الالتزام بالكفاح من أجل مجتمع شامل في البرازيل وفي كرة القدم العالمية، الاحتفال بفينيسيوس جونيور، هو احتفال بنجاح جميع البرازيليين، من خلال معرفة أصوله. نؤكد التزامنا بمجتمع شامل، والاعتراف بالدور الأساسي للثقافة الأفرو برازيلية في هويتنا ونجاحنا في كرة القدم العالمية".فيما قالت جينا بايج، مؤسسة ورئيسة "AfricanAncestry.com": "يحمل فيني جونيور، بداخله الرغبة في تكريم جذوره. ومع ذلك، فقد تم محو تاريخه العائلي بسبب العنصرية وإرث العبودية، من خلال اختبار الحمض النووي. اكتشفنا أنهم من قبيلة تيكار في الكاميرون. يشرفنا أن نكشف عن جذوره الأفريقية وعائلته، ونحتفل بمثابرتهم وعظمتهم على الرغم من الشدائد".

https://sarabic.ae/20240215/بسبب-شعار-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-يلفت-الأنظار-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو--1086099427.html

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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات