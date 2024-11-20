الاتحاد البرازيلي يثير جدلا بإعلانه عن جذور فينيسيوس.. فما جنسية أجداده؟

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سقوط عدد من الجرحى إثر عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي
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مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
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59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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32 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
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جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241120/الاتحاد-البرازيلي-يثير-جدلا-بإعلانه-عن-جذور-فينيسيوس-فما-جنسية-أجداده؟-1095007885.html
الاتحاد البرازيلي يثير جدلا بإعلانه عن جذور فينيسيوس.. فما جنسية أجداده؟
الاتحاد البرازيلي يثير جدلا بإعلانه عن جذور فينيسيوس.. فما جنسية أجداده؟
سبوتنيك عربي
بعد أن أطلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة تتبع للجينات، حملة لتتبع جذور لاعبي المنتخب الوطني تم الكشف عن أصول نجم المنتخب فينيسيوس جونيور،... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T12:50+0000
2024-11-20T12:50+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
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وبيّنت الشركة أن فينيسيوس جونيور، تنحدر جذوره من الكاميرون، وذلك قبل مباراة البرازيل أمام أوروغواي، في تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.ويتعرض فينيسيوس، "صاحب البشرة السمراء"، لإساءات عنصرية في مباريات ريال مدريد، التي تقام خارج ملعبه، خلال المواسم الأخيرة، وكانت أسوأها تلك التي حدثت قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو، في يناير/ كانون الثاني 2023، حينما تم "شنق" دمية على هيئته فوق جسر في مدريد، وجرى القبض على 4 أشخاص لتورطهم في تلك الواقعة، وهم الآن يواجهون اتهامات جنائية قد تؤدي إلى سجنهم لمدة 4 سنوات.وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز: "هذا العمل يهدف إلى تعزيز الالتزام بالكفاح من أجل مجتمع شامل في البرازيل وفي كرة القدم العالمية، الاحتفال بفينيسيوس جونيور، هو احتفال بنجاح جميع البرازيليين، من خلال معرفة أصوله. نؤكد التزامنا بمجتمع شامل، والاعتراف بالدور الأساسي للثقافة الأفرو برازيلية في هويتنا ونجاحنا في كرة القدم العالمية".فيما قالت جينا بايج، مؤسسة ورئيسة "AfricanAncestry.com": "يحمل فيني جونيور، بداخله الرغبة في تكريم جذوره. ومع ذلك، فقد تم محو تاريخه العائلي بسبب العنصرية وإرث العبودية، من خلال اختبار الحمض النووي. اكتشفنا أنهم من قبيلة تيكار في الكاميرون. يشرفنا أن نكشف عن جذوره الأفريقية وعائلته، ونحتفل بمثابرتهم وعظمتهم على الرغم من الشدائد".
https://sarabic.ae/20240215/بسبب-شعار-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-يلفت-الأنظار-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو--1086099427.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات

الاتحاد البرازيلي يثير جدلا بإعلانه عن جذور فينيسيوس.. فما جنسية أجداده؟

12:50 GMT 20.11.2024
© REUTERS / SUSANA VERAهدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021
هدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© REUTERS / SUSANA VERA
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بعد أن أطلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة تتبع للجينات، حملة لتتبع جذور لاعبي المنتخب الوطني تم الكشف عن أصول نجم المنتخب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.
وبيّنت الشركة أن فينيسيوس جونيور، تنحدر جذوره من الكاميرون، وذلك قبل مباراة البرازيل أمام أوروغواي، في تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
ويتعرض فينيسيوس، "صاحب البشرة السمراء"، لإساءات عنصرية في مباريات ريال مدريد، التي تقام خارج ملعبه، خلال المواسم الأخيرة، وكانت أسوأها تلك التي حدثت قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو، في يناير/ كانون الثاني 2023، حينما تم "شنق" دمية على هيئته فوق جسر في مدريد، وجرى القبض على 4 أشخاص لتورطهم في تلك الواقعة، وهم الآن يواجهون اتهامات جنائية قد تؤدي إلى سجنهم لمدة 4 سنوات.
هدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
مجتمع
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
15 فبراير, 13:28 GMT
وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز: "هذا العمل يهدف إلى تعزيز الالتزام بالكفاح من أجل مجتمع شامل في البرازيل وفي كرة القدم العالمية، الاحتفال بفينيسيوس جونيور، هو احتفال بنجاح جميع البرازيليين، من خلال معرفة أصوله. نؤكد التزامنا بمجتمع شامل، والاعتراف بالدور الأساسي للثقافة الأفرو برازيلية في هويتنا ونجاحنا في كرة القدم العالمية".
فيما قالت جينا بايج، مؤسسة ورئيسة "AfricanAncestry.com": "يحمل فيني جونيور، بداخله الرغبة في تكريم جذوره. ومع ذلك، فقد تم محو تاريخه العائلي بسبب العنصرية وإرث العبودية، من خلال اختبار الحمض النووي. اكتشفنا أنهم من قبيلة تيكار في الكاميرون. يشرفنا أن نكشف عن جذوره الأفريقية وعائلته، ونحتفل بمثابرتهم وعظمتهم على الرغم من الشدائد".
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