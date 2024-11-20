https://sarabic.ae/20241120/الجزائر-تعلن-ظهور-طائر-خطير-يهدد-البلاد-1095021675.html

الجزائر تعلن ظهور طائر خطير يهدد البلاد

الجزائر تعلن ظهور طائر خطير يهدد البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الجزائرية ظهور طائر وصفته بالخطير، إذ يشكل تهديدا على الأمن الغذائي والتوازن البيئي للبلاد. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T20:51+0000

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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، تحذيرا أصدرته بشأن "ظهور طائر المينة أو المينة الهندية في مناطق شمالي البلاد"، مشيرة إلى أن "هذا الطائر يعد من أخطر الأنواع التي قد تضر بالنظام البيئي في البلاد".وأوضحت الصحيفة أن هذا الطائر يعتبر ضمن أخطر ثلاثة طيور تأثيرًا على البيئة، حيث يتميز بسرعة تكاثره وقدرته الكبيرة على التكيف مع مختلف البيئات، والأخطر من ذلك قدرته على تدمير المحاصيل الزراعية بشكل غير مسبوق، مما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.تأتي تلك التحذيرات بعدما التقطت عدة صور لطائر المينة في الجزائر العاصمة من قبل أعضاء الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، وهو ما يعكس بداية انتشاره في مناطق جديدة من البلاد.وشددت جمعية توثيق الحياة البرية على أن طائر المينة يعتبر من الأنواع الغازية التي تهدد التوازن البيئي، حيث يتسبب في تدمير الأراضي الزراعية ويؤثر بشكل سلبي على الحياة البرية المحلية، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة انتشار هذا الطائر، وتوعية المواطنين والمزارعين بمخاطره، حفاظًا على البيئة والموارد الطبيعية في الجزائر.وفي وقت سابق، كانت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية قد أعلنت عن المشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد طائر المينة في البيئة المحلية، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في أعداده، وأوضحت الوزارة أن العمل على مكافحة هذا الطائر مستمر بشكل دوري، بهدف الحفاظ على النظم البيئية المحلية.

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