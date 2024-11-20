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هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مرايا العلوم
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241120/الجزائر-تعلن-ظهور-طائر-خطير-يهدد-البلاد-1095021675.html
الجزائر تعلن ظهور طائر خطير يهدد البلاد
الجزائر تعلن ظهور طائر خطير يهدد البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الجزائرية ظهور طائر وصفته بالخطير، إذ يشكل تهديدا على الأمن الغذائي والتوازن البيئي للبلاد. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T20:51+0000
2024-11-20T20:51+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، تحذيرا أصدرته بشأن "ظهور طائر المينة أو المينة الهندية في مناطق شمالي البلاد"، مشيرة إلى أن "هذا الطائر يعد من أخطر الأنواع التي قد تضر بالنظام البيئي في البلاد".وأوضحت الصحيفة أن هذا الطائر يعتبر ضمن أخطر ثلاثة طيور تأثيرًا على البيئة، حيث يتميز بسرعة تكاثره وقدرته الكبيرة على التكيف مع مختلف البيئات، والأخطر من ذلك قدرته على تدمير المحاصيل الزراعية بشكل غير مسبوق، مما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.تأتي تلك التحذيرات بعدما التقطت عدة صور لطائر المينة في الجزائر العاصمة من قبل أعضاء الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، وهو ما يعكس بداية انتشاره في مناطق جديدة من البلاد.وشددت جمعية توثيق الحياة البرية على أن طائر المينة يعتبر من الأنواع الغازية التي تهدد التوازن البيئي، حيث يتسبب في تدمير الأراضي الزراعية ويؤثر بشكل سلبي على الحياة البرية المحلية، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة انتشار هذا الطائر، وتوعية المواطنين والمزارعين بمخاطره، حفاظًا على البيئة والموارد الطبيعية في الجزائر.وفي وقت سابق، كانت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية قد أعلنت عن المشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد طائر المينة في البيئة المحلية، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في أعداده، وأوضحت الوزارة أن العمل على مكافحة هذا الطائر مستمر بشكل دوري، بهدف الحفاظ على النظم البيئية المحلية.
الجزائر
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منوعات, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
منوعات, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تعلن ظهور طائر خطير يهدد البلاد

20:51 GMT 20.11.2024
© Getty Images / tracielouiseطائر المينة الخطير
طائر المينة الخطير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / tracielouise
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أعلنت السلطات الجزائرية ظهور طائر وصفته بالخطير، إذ يشكل تهديدا على الأمن الغذائي والتوازن البيئي للبلاد.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، تحذيرا أصدرته بشأن "ظهور طائر المينة أو المينة الهندية في مناطق شمالي البلاد"، مشيرة إلى أن "هذا الطائر يعد من أخطر الأنواع التي قد تضر بالنظام البيئي في البلاد".
وأوضحت الصحيفة أن هذا الطائر يعتبر ضمن أخطر ثلاثة طيور تأثيرًا على البيئة، حيث يتميز بسرعة تكاثره وقدرته الكبيرة على التكيف مع مختلف البيئات، والأخطر من ذلك قدرته على تدمير المحاصيل الزراعية بشكل غير مسبوق، مما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
تأتي تلك التحذيرات بعدما التقطت عدة صور لطائر المينة في الجزائر العاصمة من قبل أعضاء الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، وهو ما يعكس بداية انتشاره في مناطق جديدة من البلاد.
وشددت جمعية توثيق الحياة البرية على أن طائر المينة يعتبر من الأنواع الغازية التي تهدد التوازن البيئي، حيث يتسبب في تدمير الأراضي الزراعية ويؤثر بشكل سلبي على الحياة البرية المحلية، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة انتشار هذا الطائر، وتوعية المواطنين والمزارعين بمخاطره، حفاظًا على البيئة والموارد الطبيعية في الجزائر.
وفي وقت سابق، كانت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية قد أعلنت عن المشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد طائر المينة في البيئة المحلية، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في أعداده، وأوضحت الوزارة أن العمل على مكافحة هذا الطائر مستمر بشكل دوري، بهدف الحفاظ على النظم البيئية المحلية.
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