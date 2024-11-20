https://sarabic.ae/20241120/السلطات-الأمنية-في-الكويت-تتابع-الاستعدادات-النهائية-لاستقبال-ملوك-الخليج-1095009185.html
السلطات الأمنية في الكويت تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال ملوك الخليج
السلطات الأمنية في الكويت تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال ملوك الخليج
سبوتنيك عربي
بدأت وزارة الداخلية الكويتية إجراءاتها الأمنية المتعلقة بتأمين ملوك وأمراء الدول الخليجية، الذين من المقرر استقبالهم في البلاد، الشهر المقبل. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T13:07+0000
2024-11-20T13:07+0000
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وترأس الشيخ سالم النواف، وكيل وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، اجتماعا أمنيا لبحث تأمين مؤتمر القمة لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دورته الـ45 بالكويت، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع الأمني ناقش مهام وواجبات كل وحدة من الوحدات التابعة للوزارة ودور كل منها في حماية وتأمين الوفود الخليجية.وشدد النواف على ضرورة أن يتم إظهار مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي بشكل حضاري يعبر عن مكانة دولة الكويت وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية.
https://sarabic.ae/20210101/قبيل-القمة-الخليجية-أمير-الكويت-يبعث-رسالة-إلى-الملك-سلمان-1047684360.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم
السلطات الأمنية في الكويت تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال ملوك الخليج
بدأت وزارة الداخلية الكويتية إجراءاتها الأمنية المتعلقة بتأمين ملوك وأمراء الدول الخليجية، الذين من المقرر استقبالهم في البلاد، الشهر المقبل.
وترأس الشيخ سالم النواف، وكيل وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، اجتماعا أمنيا لبحث تأمين مؤتمر القمة لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسبما ذكرت
صحيفة "القبس" الكويتية.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دورته الـ45 بالكويت،
في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع الأمني ناقش مهام وواجبات كل وحدة من الوحدات التابعة للوزارة ودور كل منها في حماية وتأمين الوفود الخليجية.
وشدد النواف على ضرورة أن يتم إظهار مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي
بشكل حضاري يعبر عن مكانة دولة الكويت وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية.