العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صور
ويقول فاليري نومينكوعميد كلية التاريخ في جامعة القرم الروسية: "لقد اكتشفنا مقابر في أوقات مختلفة تعود إلى نهاية القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس وحتى القرن السادس، وكالعادة أعطتنا هذه المدافن هذه الأشياء الفريدة ويبدو أن هذه المقبرة لم تكن مخصصة للعامة، بل للنخبة من سكان منطقة مانغوب وجنوب غرب شبه جزيرة القرم بأكملها في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن هذه المقابر تعرضت للنهب بشكل كبير إلا أن هناك أشياء كثيرة ذات أهمية علمية".
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
ولاحظ الباحثون أن جميع المجوهرات التي عثر عليها بحالة جيدة،على الرغم من استعادة قرط واحد بالكامل.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.