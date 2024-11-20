https://sarabic.ae/20241120/العثور-على-كنز-فريد-من-المجوهرات-الذهبية-في-روسيا-صور-1094982929.html

العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صور

العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صور

سبوتنيك عربي

تمكن علماء الآثار من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية والفضية تعود إلى... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T05:46+0000

2024-11-20T05:46+0000

2024-11-20T05:46+0000

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وعثر العلماء على الكنز في مقبرة الماليك ديري بقلعة "مانغوب" المحصنة في جمهورية القرم الروسية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة.وأشار المكتب الإعلامي في الجامعة إلى أنه ومن بين الأشياء التي عثر عليها العلماء دبابيس وأقراط ذهبية وأزرارأحذية وزخارف ونقوش مطرزة باستخدام رقائق الذهب، وبحسب العلماء فإن هذه الأشياء تشير إلى مدافن الطبقة الأرستقراطية.وأوضح أرتور نابوكوف، الباحث في معهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بالقول: "على الأرجح، دفنت النساء الأغنياء في كلا القبوين، حيث تم العثور على المجوهرات. ويتضح ذلك من خلال الحلي الذهبية. كان لدى إحدى الامرأتين حلي من الزخارف، وكان لدى الأخرى أقراط لم يُعثر على مثلها إلا على القليل جداً في شبه جزيرة القرم، ومن المحتمل أن هذه الأقراط كانت مستوردة، وكانت الدبابيس تُصنع في القرم (في شيرسونيسوس أو البوسفور)".وقالت الباحثة سفيتلانا تسابكو من كلية التاريخ في جامعة القرم الروسية، إن "بعض الأقراط مصنوعة من رقائق الذهب مثبتة فيها أحجار كريمة، كما تم اكتشاف دبابيس من الفضة المصبوبة، كانت مغطاة بصفيحة ذهبية مع زخرفة صغيرة في الجزء العلوي مع قطع مثلثة الشكل ومستديرة من الحجر الأحمر قد تكون من العقيق".وبالإضافة إلى ذلك، عثر العلماء على طبق أحمر مكسور تمكن العلماء من ترميمه بالكامل، كما تم العثور على صفيحة زجاجية حمراء مكسورة من العصور القديمة، وتمكن الخبراء من ترميمها بالكامل تقريبًا.

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العالم, روسيا