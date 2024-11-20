بوتين يهدي حديقة بيونغ يانغ 70 حيوان نادرا... فيديو
12:28 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 12:45 GMT 20.11.2024)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصغير الوشق الأوروبي الآسيوي في حديقة حيوانات موسكو
© Sputnik . Natalia Seliverstova/
تابعنا عبر
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حديقة حيوان بيونغ يانغ عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أكثر من 70 حيوانا.
وكانت من بين هذه الحيوانات أسد أفريقي واثنين من الدببة و اثنين من ثيران الياك وطيور متنوعة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية: "سلّم وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، 70 حيوانًا من حديقة حيوان موسكو، إلى حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية. كانت هذه هدية فلاديمير بوتين، للشعب الكوري".
وأشار البيان إلى أنه "سيعيش الآن في حديقة حيوان كوريا الديمقراطية، أسد أفريقي ودُبّان بُنيان واثنان من ثيران الياك المستأنسين و5 من حيوانات كوكاتو بيضاء اللون و25 طائرا من مختلف الأنواع و40 من طيور بط مندرينا".
بوتين يهدي حديقة حيوان بيونغ يانغ في كوريا الشمالية أسدًا إفريقيًا ودبين بنيين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 20, 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي حديقة حيوان بيونغ يانغ أكثر من 70 حيوانا من بينها أسدا واثنين من الدببة وحيوان الياك وطيور. وذلك حسبما أعلنت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا. pic.twitter.com/EVKl90Ubxr
وتم تقديم الهدية كجزء من زيارة العمل الثانية لوفد حديقة حيوان موسكو إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، ويشارك في الزيارة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف.
وتعمل حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية، منذ عام 1959، وهي موطن لكل أنواع الحيوانات المألوفة في كوريا الديمقراطية والأنواع الغريبة، مثل الفيلة وأفراس النهر والزرافات. وقد أصبح نقل الحيوانات من روسيا ممكنا بفضل انضمام حديقة حيوان بيونغ يانغ إلى الاتحاد الإقليمي الأوراسي لحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.