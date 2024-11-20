مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
11:08 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 20.11.2024)
© Sputnikقصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية، يرجح أنها إسرائيلية، أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر.
⚡️مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي pic.twitter.com/p3kkt0981f— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 20, 2024
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا إثر القصف في محيط مدينة تدمر السورية.
وأشار المراسل إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يشارك في نقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مشفى تدمر الوطني.
وأشار المراسل إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يشارك في نقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مشفى تدمر الوطني.
صورة متداولة تظهر حجم الأضرار التي طالت عددا من من الأبنية السكنية على أطراف مدينة تدمر جراء العدوان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 20, 2024
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يشارك في نقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مشفى تدمر الوطني. https://t.co/zVpmBWadSG pic.twitter.com/FtopcTVY90
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات خاصة تؤكد بأن الطائرات الإسرائيلية قد سلكت أجواء الحدود الأردنية السورية، وصولا إلى أجواء قاعدة (التنف) الأمريكية على الحدود مع العراق، لتنفذ عدوانها من هناك.