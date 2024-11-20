https://sarabic.ae/20241120/مشهد-مروع-يستوجب-حذر-الجميع-مقتل-امرأة-سحبها-السلم-المتحرك-فيديو-1094994627.html
مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
سبوتنيك عربي
لقيت سيدة حتفها بعد أن أسندت جسمها على حافة السلم الكهربائي المتحرك في أحد مراكز التسوق التجاري الصيني. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:30+0000
2024-11-20T09:30+0000
2024-11-20T09:31+0000
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وقبل لحظات من الحادث المروع، كانت المرأة تقرأ شيئا، بينما كانت تقف بالقرب من سلم متحرك.وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة لحظة فقدان توازنها على الفور عندما بدأ السلم المتحرك في سحبها إلى أسفل، وحاولت بالإمساك بحافة السلم لكن دون جدوى وسقطت من الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتهاوعقب الحادث، خضع المكان بالكامل للتفتيش، مع إجراء اختبارات على استعدادات الأمان.وتم نشر المقطع للتوعية من مخاطر العبث بهذه السلالم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
09:30 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 20.11.2024)
لقيت سيدة حتفها بعد أن أسندت جسمها على حافة السلم الكهربائي المتحرك في أحد مراكز التسوق التجاري الصيني.
وقبل لحظات من الحادث المروع، كانت المرأة تقرأ شيئا، بينما كانت تقف بالقرب من سلم متحرك.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة لحظة فقدان توازنها على الفور عندما بدأ السلم المتحرك في سحبها إلى أسفل، وحاولت بالإمساك بحافة السلم لكن دون جدوى وسقطت من الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتها
وعقب الحادث، خضع المكان بالكامل للتفتيش، مع إجراء اختبارات على استعدادات الأمان.
وتم نشر المقطع للتوعية من مخاطر العبث بهذه السلالم.