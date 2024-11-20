https://sarabic.ae/20241120/مطار-سوداني-يستقبل-أولى-رحلاته-الجوية-1095013812.html
مطار سوداني يستقبل أولى رحلاته الجوية
مطار سوداني يستقبل أولى رحلاته الجوية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات ولاية كسلا السودانية، اليوم الأربعاء، أن مطار كسلا الدولي استقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من مدينة بورتسودان. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T14:45+0000
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ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن حكومة كسلا، قولها بأن والي الولاية، الصادق محمد الأزرق، كان ضمن ركاب الرحلة الجوية الأولى التي استقبلها مطار كسلا.من جانبها، أعلنت شركة تاركو للطيران تحديد سعر تذكرة الرحلة الجوية من بورتسودان إلى مطار كسلا شرقي السودان بمبلغ 392 ألف جنيه (ما يعادل 651 دولارا أمريكيا).وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنه لن يقبل بـ"أي عمل يهدد وحدة السودان أو المقاتلين في الميدان"، مؤكدًا عزمه تسليم السلطة بعد "تنظيف السودان" من المتمردين قريبا، بحسب قوله.ووجّه البرهان انتقادات شديدة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في ظل الصراع الذي يدور داخلهما في الآونة الأخيرة، بعد تسمية رئيس جديد للمؤتمر الوطني المحلول، مشيرًا إلى أن "القوى السياسية لم تستطع التوحد من أجل مساندة القوات المسلحة في الحرب، ولازالت مستمرة في صراعاتها حتى الآن".ونقل موقع "سودان تربيون" كلمة البرهان، في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، قال فيها: "سمعنا في الأيام الماضية أنّ المؤتمر الوطني يريد عمل شورى، نحن نرفض هذا الأمر، ولن نقبل بأي عمل يهدد وحدة السودان أو يهدد وحدة المقاتلين".ونفى البرهان "وجود انتماءات حزبية داخل الجيش"، مضيفًا: "نحن لدينا هدف نريد أن نمشي له متماسكين، نمشي له موحدين، وهي هزيمة هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم، بعد ذلك نجي نقعد نشوف. نحن رؤيتنا واضحة لأي زول يريد مساعدتنا، ونقول له يجب أن تتوقف الحرب أولاً وأن يخرج المتمردون من المناطق التي يحتلونها، ويذهبوا إلى مناطق تجمع متفق عليها، وتعود الحياة المدنية وعودة الناس لمنازلهم وفتح الممرات والطرق للإغاثة، ثم بعدها ننظر في الشأن السياسي".
https://sarabic.ae/20241120/السودان-موجة-نزوح-جديدة-لأهالي-الفاشر-1094982000.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار
مطار سوداني يستقبل أولى رحلاته الجوية
14:45 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 14:46 GMT 20.11.2024)
أعلنت سلطات ولاية كسلا السودانية، اليوم الأربعاء، أن مطار كسلا الدولي استقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من مدينة بورتسودان.
ونقل موقع
"الراكوبة نيوز" عن حكومة كسلا، قولها بأن والي الولاية، الصادق محمد الأزرق، كان ضمن ركاب الرحلة الجوية الأولى التي استقبلها مطار كسلا.
من جانبها، أعلنت شركة تاركو للطيران تحديد سعر تذكرة الرحلة الجوية من بورتسودان إلى مطار كسلا شرقي السودان بمبلغ 392 ألف جنيه (ما يعادل 651 دولارا أمريكيا).
وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنه لن يقبل بـ"أي عمل يهدد وحدة السودان أو المقاتلين في الميدان"، مؤكدًا عزمه تسليم السلطة بعد "تنظيف السودان" من المتمردين قريبا، بحسب قوله.
ووجّه البرهان انتقادات شديدة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في ظل الصراع الذي يدور داخلهما في الآونة الأخيرة، بعد تسمية رئيس جديد للمؤتمر الوطني المحلول، مشيرًا إلى أن "القوى السياسية لم تستطع التوحد من أجل مساندة القوات المسلحة في الحرب، ولازالت مستمرة في صراعاتها حتى الآن".
ونقل موقع "سودان تربيون" كلمة
البرهان، في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، قال فيها: "سمعنا في الأيام الماضية أنّ المؤتمر الوطني يريد عمل شورى، نحن نرفض هذا الأمر، ولن نقبل بأي عمل يهدد وحدة السودان أو يهدد وحدة المقاتلين".
ونفى البرهان
"وجود انتماءات حزبية داخل الجيش"، مضيفًا: "نحن لدينا هدف نريد أن نمشي له متماسكين، نمشي له موحدين، وهي هزيمة هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم، بعد ذلك نجي نقعد نشوف. نحن رؤيتنا واضحة لأي زول يريد مساعدتنا، ونقول له يجب أن تتوقف الحرب أولاً وأن يخرج المتمردون من المناطق التي يحتلونها، ويذهبوا إلى مناطق تجمع متفق عليها، وتعود الحياة المدنية وعودة الناس لمنازلهم وفتح الممرات والطرق للإغاثة، ثم بعدها ننظر في الشأن السياسي".