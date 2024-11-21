سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو

عربي
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241121/سخرية-عالمية-من-إعلان-شركة-جاغوار-وماسك-ينتقد-فيديو-1095034187.html
سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو
سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو
سبوتنيك عربي
انهالت حملات السخرية والانتقادات، خلال الساعات الماضية، على شركة السيارات الشهيرة "جاغوار"، بسبب فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية الخاصة بها. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T10:14+0000
2024-11-21T10:16+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
إيلون ماسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/27/1042852790_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c1ac45784375bef5fecf0bda3dff9876.jpg
وأثار الفيديو الترويجي بحراً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مجموعة من الفتيات بألوان زاهية وتصاميم غريبة، دون أي وجود يذكر من قريب أو بعيد للسيارات.ودخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على الخط أيضا، متسائلاً: "هل تبيعون السيارات؟".وكانت الشركة البريطانية قد أكدت في الفيديو، الذي نشرته أنها "لا تسعى إلى التقليد بل كسر القوالب القديمة"، وأشارت إحدى الجمل في الفيديو إلى أن الشركة تسعى "لحذف العادي"، قائلة: "لنكن جريئين.. ولا نقلد السابق".
https://sarabic.ae/20210216/جاغوار-تجري-تحولا-جذريا-لسياراتها-في-عام-2025-1048127095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/27/1042852790_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d972402a853da12e636f4f58f9414789.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك

سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو

10:14 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 10:16 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصور سيارة "جاغوار لإف-تايب إس في آر" ( Jaguar F-Type SVR) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
 سيارة جاغوار لإف-تايب إس في آر ( Jaguar F-Type SVR) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انهالت حملات السخرية والانتقادات، خلال الساعات الماضية، على شركة السيارات الشهيرة "جاغوار"، بسبب فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية الخاصة بها.
وأثار الفيديو الترويجي بحراً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مجموعة من الفتيات بألوان زاهية وتصاميم غريبة، دون أي وجود يذكر من قريب أو بعيد للسيارات.
ودخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على الخط أيضا، متسائلاً: "هل تبيعون السيارات؟".
شركة جاغوار لاند روفر تكشف النقاب عن سياراتها جاغوار إف تايب الجديدة خلال عرضها العالمي الأول في ميونيخ، ألمانيا، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2021
مجتمع
"جاغوار" تجري تغييرا جذريا في سياراتها بحلول 2025
16 فبراير 2021, 13:55 GMT
وكانت الشركة البريطانية قد أكدت في الفيديو، الذي نشرته أنها "لا تسعى إلى التقليد بل كسر القوالب القديمة"، وأشارت إحدى الجمل في الفيديو إلى أن الشركة تسعى "لحذف العادي"، قائلة: "لنكن جريئين.. ولا نقلد السابق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل10:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала