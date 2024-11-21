https://sarabic.ae/20241121/سخرية-عالمية-من-إعلان-شركة-جاغوار-وماسك-ينتقد-فيديو-1095034187.html
سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو
سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو
سبوتنيك عربي
انهالت حملات السخرية والانتقادات، خلال الساعات الماضية، على شركة السيارات الشهيرة "جاغوار"، بسبب فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية الخاصة بها. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T10:14+0000
2024-11-21T10:14+0000
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إيلون ماسك
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وأثار الفيديو الترويجي بحراً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مجموعة من الفتيات بألوان زاهية وتصاميم غريبة، دون أي وجود يذكر من قريب أو بعيد للسيارات.ودخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على الخط أيضا، متسائلاً: "هل تبيعون السيارات؟".وكانت الشركة البريطانية قد أكدت في الفيديو، الذي نشرته أنها "لا تسعى إلى التقليد بل كسر القوالب القديمة"، وأشارت إحدى الجمل في الفيديو إلى أن الشركة تسعى "لحذف العادي"، قائلة: "لنكن جريئين.. ولا نقلد السابق".
https://sarabic.ae/20210216/جاغوار-تجري-تحولا-جذريا-لسياراتها-في-عام-2025-1048127095.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك
سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو
10:14 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 10:16 GMT 21.11.2024)
انهالت حملات السخرية والانتقادات، خلال الساعات الماضية، على شركة السيارات الشهيرة "جاغوار"، بسبب فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية الخاصة بها.
وأثار الفيديو الترويجي بحراً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مجموعة من الفتيات بألوان زاهية وتصاميم غريبة، دون أي وجود يذكر من قريب أو بعيد للسيارات.
ودخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على الخط أيضا، متسائلاً: "هل تبيعون السيارات؟".
16 فبراير 2021, 13:55 GMT
وكانت الشركة البريطانية قد أكدت في الفيديو، الذي نشرته أنها "لا تسعى إلى التقليد بل كسر القوالب القديمة"، وأشارت إحدى الجمل في الفيديو إلى أن الشركة تسعى "لحذف العادي"، قائلة: "لنكن جريئين.. ولا نقلد السابق".