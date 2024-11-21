https://sarabic.ae/20241121/فتاة-سورية-تحقق-رقما-قياسيا-وتدخل-غينيس-بركوب-دراجتين-معا-في-حالة-سبليت-1095067846.html

فتاة سورية تحقق رقما قياسيا وتدخل "غينيس" بركوب دراجتين معا في حالة "سبليت"

فتاة سورية تحقق رقما قياسيا وتدخل "غينيس" بركوب دراجتين معا في حالة "سبليت"

سبوتنيك عربي

حطمت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية، يارا خضير، رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك ضمن اليوم العالمي لـ"غينيس"، التي أقيمت في دولة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T19:14+0000

2024-11-21T19:14+0000

2024-11-21T19:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095067957_0:626:2048:1778_1920x0_80_0_0_731ffeb806b76fc421e22ebfeb80bf62.jpg

وقالت يارا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "كسرت هذا الرقم القياسي كجزء من اليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، محاولتي كانت أطول مسافة "سبليت" (split) على دراجتين متحركتين".وأضافت يارا: "أحلامي، أو ما أسميه في قاموسي بالطموحات والخطط، هي موهبة ونعمة، وهي الدافع الأساسي للاستمرارية، وهي ما يجعلنا نستيقظ كل يوم لنعيش الشغف ونحقق الإنجازات".والرياضة التي تمارسها يارا في البقاء على دراجتين، هي واحدة من الرياضات التي يقوم خلالها اللاعب بالبقاء في حالة (فسخ الحوض) متكئا في كل رجل إلى جسم متحرك، وهي تحتاج إلى مزامنة وتناسق كبيرين.يارا التي تغمرها فرحة كبيرة بإنجازها، أكدت خلال حديثها لـ"سبوتنيك" بأن مجرد قدرة الإنسان على الحلم، فهذا يعني نجاحه في قطع نصف الطريق نحو تحقيق هذا الحلم، فيما الباقي فيستند إلى قوة وعزيمة ومواجهة وصبر، والأهم عدم الاستسلام.وعبرت يارا عن امتنانها لكل من ساعدها في تحقيق حلمها.وقالت: "أهدي هذا الإنجاز لنفسي اللي لم تخذلني أبدا، وكانت عند حسن ظني في كل مرة علقت عليها أمل من آمالي، ولأهلي الذين وقفوا دائما إلى جانبي وساندوني في كل خطوة، كما أهديه لوطني سوريا الذي خرجت منه بكل هي القوة و الإصرار على تحقيق كل إنجاز أطمح له، وأيضا لبلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة التي احتضنت أحلامي وغذتها ومهدت لي الطريق كي أصل أحققها".وعبر "سبوتنيك"، عاهدت يارا نفسها بالمضي إلى الأمام واستمرار العمل بكل طاقتها وشغفها لكي تحافظ على قدرتها بالتقاط الأحلام، وتحقيقها.ويجمع يوم "غينيس" العالمي للأرقام القياسية أفضل المواهب على مستوى العالم، وهو حدث سنوي تحتفل فيه المنظمة باعتبارها متخصصة في رصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم بالمواهب التي كسرت ارقاماً قياسية عالمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم