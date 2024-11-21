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فتاة سورية تحقق رقما قياسيا وتدخل "غينيس" بركوب دراجتين معا في حالة "سبليت"
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا وتدخل "غينيس" بركوب دراجتين معا في حالة "سبليت"
سبوتنيك عربي
حطمت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية، يارا خضير، رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك ضمن اليوم العالمي لـ"غينيس"، التي أقيمت في دولة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T19:14+0000
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وقالت يارا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "كسرت هذا الرقم القياسي كجزء من اليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، محاولتي كانت أطول مسافة "سبليت" (split) على دراجتين متحركتين".وأضافت يارا: "أحلامي، أو ما أسميه في قاموسي بالطموحات والخطط، هي موهبة ونعمة، وهي الدافع الأساسي للاستمرارية، وهي ما يجعلنا نستيقظ كل يوم لنعيش الشغف ونحقق الإنجازات".والرياضة التي تمارسها يارا في البقاء على دراجتين، هي واحدة من الرياضات التي يقوم خلالها اللاعب بالبقاء في حالة (فسخ الحوض) متكئا في كل رجل إلى جسم متحرك، وهي تحتاج إلى مزامنة وتناسق كبيرين.يارا التي تغمرها فرحة كبيرة بإنجازها، أكدت خلال حديثها لـ"سبوتنيك" بأن مجرد قدرة الإنسان على الحلم، فهذا يعني نجاحه في قطع نصف الطريق نحو تحقيق هذا الحلم، فيما الباقي فيستند إلى قوة وعزيمة ومواجهة وصبر، والأهم عدم الاستسلام.وعبرت يارا عن امتنانها لكل من ساعدها في تحقيق حلمها.وقالت: "أهدي هذا الإنجاز لنفسي اللي لم تخذلني أبدا، وكانت عند حسن ظني في كل مرة علقت عليها أمل من آمالي، ولأهلي الذين وقفوا دائما إلى جانبي وساندوني في كل خطوة، كما أهديه لوطني سوريا الذي خرجت منه بكل هي القوة و الإصرار على تحقيق كل إنجاز أطمح له، وأيضا لبلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة التي احتضنت أحلامي وغذتها ومهدت لي الطريق كي أصل أحققها".وعبر "سبوتنيك"، عاهدت يارا نفسها بالمضي إلى الأمام واستمرار العمل بكل طاقتها وشغفها لكي تحافظ على قدرتها بالتقاط الأحلام، وتحقيقها.ويجمع يوم "غينيس" العالمي للأرقام القياسية أفضل المواهب على مستوى العالم، وهو حدث سنوي تحتفل فيه المنظمة باعتبارها متخصصة في رصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم بالمواهب التي كسرت ارقاماً قياسية عالمية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم

فتاة سورية تحقق رقما قياسيا وتدخل "غينيس" بركوب دراجتين معا في حالة "سبليت"

19:14 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 19:15 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Basil Shartouhفتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في غينيس بركوب دراجتين في حالة سبليت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
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حطمت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية، يارا خضير، رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك ضمن اليوم العالمي لـ"غينيس"، التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت يارا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "كسرت هذا الرقم القياسي كجزء من اليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، محاولتي كانت أطول مسافة "سبليت" (split) على دراجتين متحركتين".
© Sputnik . Basil Shartouhفتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في غينيس بركوب دراجتين في حالة سبليت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
© Sputnik . Basil Shartouh
وأضافت يارا: "أحلامي، أو ما أسميه في قاموسي بالطموحات والخطط، هي موهبة ونعمة، وهي الدافع الأساسي للاستمرارية، وهي ما يجعلنا نستيقظ كل يوم لنعيش الشغف ونحقق الإنجازات".
والرياضة التي تمارسها يارا في البقاء على دراجتين، هي واحدة من الرياضات التي يقوم خلالها اللاعب بالبقاء في حالة (فسخ الحوض) متكئا في كل رجل إلى جسم متحرك، وهي تحتاج إلى مزامنة وتناسق كبيرين.
© Sputnik . Basil Shartouhفتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في غينيس بركوب دراجتين في حالة سبليت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
© Sputnik . Basil Shartouh
يارا التي تغمرها فرحة كبيرة بإنجازها، أكدت خلال حديثها لـ"سبوتنيك" بأن مجرد قدرة الإنسان على الحلم، فهذا يعني نجاحه في قطع نصف الطريق نحو تحقيق هذا الحلم، فيما الباقي فيستند إلى قوة وعزيمة ومواجهة وصبر، والأهم عدم الاستسلام.
وعبرت يارا عن امتنانها لكل من ساعدها في تحقيق حلمها.
© Sputnik . Basil Shartouhفتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في غينيس بركوب دراجتين في حالة سبليت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
© Sputnik . Basil Shartouh
وقالت: "أهدي هذا الإنجاز لنفسي اللي لم تخذلني أبدا، وكانت عند حسن ظني في كل مرة علقت عليها أمل من آمالي، ولأهلي الذين وقفوا دائما إلى جانبي وساندوني في كل خطوة، كما أهديه لوطني سوريا الذي خرجت منه بكل هي القوة و الإصرار على تحقيق كل إنجاز أطمح له، وأيضا لبلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة التي احتضنت أحلامي وغذتها ومهدت لي الطريق كي أصل أحققها".
© Sputnik . Basil Shartouhفتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في غينيس بركوب دراجتين في حالة سبليت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
فتاة سورية تحقق رقما قياسيا في "غينيس" بركوب دراجتين في حالة "سبليت"
© Sputnik . Basil Shartouh
وعبر "سبوتنيك"، عاهدت يارا نفسها بالمضي إلى الأمام واستمرار العمل بكل طاقتها وشغفها لكي تحافظ على قدرتها بالتقاط الأحلام، وتحقيقها.
ويجمع يوم "غينيس" العالمي للأرقام القياسية أفضل المواهب على مستوى العالم، وهو حدث سنوي تحتفل فيه المنظمة باعتبارها متخصصة في رصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم بالمواهب التي كسرت ارقاماً قياسية عالمية.
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