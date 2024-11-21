https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html

كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟

كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟

سبوتنيك عربي

بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T14:46+0000

2024-11-21T14:46+0000

2024-11-21T14:46+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

المحكمة الجنائية الدولية

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_0:4:1001:567_1920x0_80_0_0_a2884c27a4d869da41066b200986d3e0.jpg

ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها، وتشمل هذه الدول:في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل:وهذا يعني أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية.وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "عبثي وكاذب"، واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية" والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأكد أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن مواطنيها ولن تخضع للضغوط". فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار بأنه "لحظة سوداء" للمحكمة، واعتبره "هجوماً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". أما وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد اعتبر القرار "وصمة عار أخلاقية" تخدم إيران وحلفاءها. من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار بأنه "عار لا مثيل له"، داعياً إلى الرد بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب".وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل