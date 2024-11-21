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https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
سبوتنيك عربي
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T14:46+0000
2024-11-21T14:46+0000
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ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها، وتشمل هذه الدول:في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل:وهذا يعني أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية.وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "عبثي وكاذب"، واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية" والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأكد أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن مواطنيها ولن تخضع للضغوط". فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار بأنه "لحظة سوداء" للمحكمة، واعتبره "هجوماً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". أما وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد اعتبر القرار "وصمة عار أخلاقية" تخدم إيران وحلفاءها. من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار بأنه "عار لا مثيل له"، داعياً إلى الرد بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب".وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟

14:46 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بات السؤال المطروح: كم عدد الدول التي قد يعجز نتنياهو عن زيارتها؟
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها، وتشمل هذه الدول:
دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا.
دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل.
بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال.
دولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل:
أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها.
الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام.
إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.
وهذا يعني أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
12:11 GMT
وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "عبثي وكاذب"، واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية" والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن مواطنيها ولن تخضع للضغوط".
فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار بأنه "لحظة سوداء" للمحكمة، واعتبره "هجوماً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
أما وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد اعتبر القرار "وصمة عار أخلاقية" تخدم إيران وحلفاءها.
من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار بأنه "عار لا مثيل له"، داعياً إلى الرد بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
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