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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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"دماء الأرض الحمراء" تنفجر في آيسلندا
"دماء الأرض الحمراء" تنفجر في آيسلندا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لانفجار بركان "سوندهنوكورا" في آيسلندا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أيسلندا
фото, صور, أيسلندا

"دماء الأرض الحمراء" تنفجر في آيسلندا

10:54 GMT 21.11.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لانفجار بركان "سوندهنوكورا" في آيسلندا.
© AP Photo / Marco di Marco

أنهار النار تنتشر على أرض شبه جزيرة ريكيانيس، في آيسلندا.

أنهار النار تنتشر على أرض شبه جزيرة ريكيانيس، في آيسلندا. - سبوتنيك عربي
1/6
© AP Photo / Marco di Marco

أنهار النار تنتشر على أرض شبه جزيرة ريكيانيس، في آيسلندا.

© AP Photo / Marco di Marco

مراسل صحفي يراقب ثورانًا بركانيًا جديدًا بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس من منطقة غريندافيك ورفيغور، في مدينة غريندافيك، آيسلندا.

مراسل صحفي يراقب ثورانًا بركانيًا جديدًا بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس من منطقة غريندافيك ورفيغور، في مدينة غريندافيك، آيسلندا. - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo / Marco di Marco

مراسل صحفي يراقب ثورانًا بركانيًا جديدًا بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس من منطقة غريندافيك ورفيغور، في مدينة غريندافيك، آيسلندا.

© Getty Images / Civil Protection in Iceland/Handout/Anadolu

مشهد مهيب لثوران بركان في شق سوندهانوكور البركاني، كما شوهد من رحلة علمية خارج مدينة غريندافيك، آيسلندا.

مشهد مهيب لثوران بركان في شق سوندهانوكور البركاني، كما شوهد من رحلة علمية خارج مدينة غريندافيك، آيسلندا. - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / Civil Protection in Iceland/Handout/Anadolu

مشهد مهيب لثوران بركان في شق سوندهانوكور البركاني، كما شوهد من رحلة علمية خارج مدينة غريندافيك، آيسلندا.

© AP Photo / Marco di Marco

الحمم البركانية تتطاير نتيجة لثوران بركان "سوندهنوكورا" في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.

الحمم البركانية تتطاير نتيجة لثوران بركان &quot;سوندهنوكورا&quot; في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا. - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Marco di Marco

الحمم البركانية تتطاير نتيجة لثوران بركان "سوندهنوكورا" في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.

© AP Photo / Marco di Marco

بحيرات من الحمم البركانية تنتشر على طول شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا.

بحيرات من الحمم البركانية تنتشر على طول شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Marco di Marco

بحيرات من الحمم البركانية تنتشر على طول شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا.

© AP Photo / Civil Protection in Iceland

صورة قدمتها منظمة الحماية المدنية في أيسلندا، لثوران بركان "سوندهنوكورا" الذي بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.

صورة قدمتها منظمة الحماية المدنية في أيسلندا، لثوران بركان &quot;سوندهنوكورا&quot; الذي بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا. - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Civil Protection in Iceland

صورة قدمتها منظمة الحماية المدنية في أيسلندا، لثوران بركان "سوندهنوكورا" الذي بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.

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