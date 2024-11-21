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"دماء الأرض الحمراء" تنفجر في آيسلندا
"دماء الأرض الحمراء" تنفجر في آيسلندا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لانفجار بركان "سوندهنوكورا" في آيسلندا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T10:54+0000
2024-11-21T10:54+0000
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фото, صور, أيسلندا
"دماء الأرض الحمراء" تنفجر في آيسلندا
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لانفجار بركان "سوندهنوكورا" في آيسلندا.
© AP Photo / Marco di Marco
أنهار النار تنتشر على أرض شبه جزيرة ريكيانيس، في آيسلندا.
أنهار النار تنتشر على أرض شبه جزيرة ريكيانيس، في آيسلندا.
© AP Photo / Marco di Marco
مراسل صحفي يراقب ثورانًا بركانيًا جديدًا بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس من منطقة غريندافيك ورفيغور، في مدينة غريندافيك، آيسلندا.
مراسل صحفي يراقب ثورانًا بركانيًا جديدًا بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس من منطقة غريندافيك ورفيغور، في مدينة غريندافيك، آيسلندا.
© Getty Images / Civil Protection in Iceland/Handout/Anadolu
مشهد مهيب لثوران بركان في شق سوندهانوكور البركاني، كما شوهد من رحلة علمية خارج مدينة غريندافيك، آيسلندا.
مشهد مهيب لثوران بركان في شق سوندهانوكور البركاني، كما شوهد من رحلة علمية خارج مدينة غريندافيك، آيسلندا.
© AP Photo / Marco di Marco
الحمم البركانية تتطاير نتيجة لثوران بركان "سوندهنوكورا" في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.
الحمم البركانية تتطاير نتيجة لثوران بركان "سوندهنوكورا" في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.
© AP Photo / Marco di Marco
بحيرات من الحمم البركانية تنتشر على طول شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا.
بحيرات من الحمم البركانية تنتشر على طول شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا.
© AP Photo / Civil Protection in Iceland
صورة قدمتها منظمة الحماية المدنية في أيسلندا، لثوران بركان "سوندهنوكورا" الذي بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.
صورة قدمتها منظمة الحماية المدنية في أيسلندا، لثوران بركان "سوندهنوكورا" الذي بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس، آيسلندا.