https://sarabic.ae/20241122/تطاير-كالقطن-مشهد-مخيف-للحظة-انفجار-منزل-في-أمريكا-فيديو-1095093775.html
"تطاير كالقطن"... مشهد مخيف للحظة انفجار منزل في أمريكا... فيديو
"تطاير كالقطن"... مشهد مخيف للحظة انفجار منزل في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية، في ولاية أوهايو الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار في منزل. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T13:16+0000
2024-11-22T13:16+0000
2024-11-22T13:16+0000
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وانتشر مقطع فيديو، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو أنه من كاميرا مراقبة لمنزل مجاور، ظهرت فيه لحظة انبثاق الموجة الانفجارية، من المنزل المتطاير إلى فتات.وأعلنت السلطات المحلية أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"تطاير كالقطن"... مشهد مخيف للحظة انفجار منزل في أمريكا... فيديو
أعلنت السلطات المحلية، في ولاية أوهايو الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار في منزل.
وانتشر مقطع فيديو، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو أنه من كاميرا مراقبة لمنزل مجاور، ظهرت فيه لحظة انبثاق الموجة الانفجارية، من المنزل المتطاير إلى فتات.
وبعد سكون الانفجار وسقوط شظايا المنزل الكبيرة، ظهر ما يشبه قطع القطن، تتهاوى إلى الأرض بروية.
وأعلنت السلطات المحلية أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.