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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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البرنامج الصباحي
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183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
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صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بسبب "تهديد قنبلة"
طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بسبب "تهديد قنبلة"
سبوتنيك عربي
فرضت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن، وذلك لفحص جسم مشبوه قربه، من المرجح أن يكون "قنبلة". 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T15:46+0000
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وقالت الشرطة إنها أبلغت السفارة الأمريكية عن إغلاقها، بسبب تهديد أمني، إنها تحقق في طرد مشبوه، وبناء على ذلك أقامت طوقا أمنيا في المنطقة الواقعة جنوب نهر التايمز.وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية وأنه لن يتم رفع الطوق الأمني في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.
https://sarabic.ae/20230613/الشرطة-البريطانية-نتعامل-مع-حادث-خطير-مستمر-في-نوتنغهام-وتعليق-عمل-شبكة-القطارات-1078045039.html
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العالم, منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بسبب "تهديد قنبلة"

15:46 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Alex MacNaughton
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تابعنا عبر
فرضت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن، وذلك لفحص جسم مشبوه قربه، من المرجح أن يكون "قنبلة".
وقالت الشرطة إنها أبلغت السفارة الأمريكية عن إغلاقها، بسبب تهديد أمني، إنها تحقق في طرد مشبوه، وبناء على ذلك أقامت طوقا أمنيا في المنطقة الواقعة جنوب نهر التايمز.

ونشرت شرطة العاصمة في منشور عبر منصة "إكس": "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار المدوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارا متحكما به نفذه ضباطنا".

الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
13 يونيو 2023, 08:02 GMT
وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية وأنه لن يتم رفع الطوق الأمني في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.
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