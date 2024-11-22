https://sarabic.ae/20241122/طوق-أمني-حول-السفارة-الأمريكية-في-لندن-بسبب-تهديد-قنبلة-1095099665.html
طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بسبب "تهديد قنبلة"
طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بسبب "تهديد قنبلة"
سبوتنيك عربي
فرضت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن، وذلك لفحص جسم مشبوه قربه، من المرجح أن يكون "قنبلة". 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T15:46+0000
2024-11-22T15:46+0000
2024-11-22T15:46+0000
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وقالت الشرطة إنها أبلغت السفارة الأمريكية عن إغلاقها، بسبب تهديد أمني، إنها تحقق في طرد مشبوه، وبناء على ذلك أقامت طوقا أمنيا في المنطقة الواقعة جنوب نهر التايمز.وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية وأنه لن يتم رفع الطوق الأمني في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.
https://sarabic.ae/20230613/الشرطة-البريطانية-نتعامل-مع-حادث-خطير-مستمر-في-نوتنغهام-وتعليق-عمل-شبكة-القطارات-1078045039.html
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العالم, منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بسبب "تهديد قنبلة"
فرضت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن، وذلك لفحص جسم مشبوه قربه، من المرجح أن يكون "قنبلة".
وقالت الشرطة إنها أبلغت السفارة الأمريكية عن إغلاقها، بسبب تهديد أمني، إنها تحقق في طرد مشبوه، وبناء على ذلك أقامت طوقا أمنيا في المنطقة الواقعة جنوب نهر التايمز.
ونشرت شرطة العاصمة في منشور عبر منصة "إكس": "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار المدوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارا متحكما به نفذه ضباطنا".
وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية وأنه لن يتم رفع الطوق الأمني في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.