https://sarabic.ae/20241122/لعبة-خطيرة-خبير-بريطاني-يبدو-مستقبل-أوروبا-وكييف-كئيبا-للغاية-بعد-فوز-ترامب--1095103270.html
"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامب
"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامب
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث السياسي والصحفي البريطاني أناتول ليفين، أنه بعد فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية وتصاعد الصراع في أوكرانيا، يبدو مستقبل أوروبا... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T18:36+0000
2024-11-22T18:36+0000
2024-11-22T18:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وكتب الخبير في مقال لمجلة "ريسبونسابيل ستاتيكرافت"، أنه "هذه لعبة خطيرة لأن الصواريخ (التي يقودها أفراد أمريكيون) تخاطر بإثارة غضب روسيا بسبب فشلها في تقديم مساعدة مهمة حقًا لأوكرانيا". وأضاف: "لقد فقد الكثيرون أدمغتهم تمامًا بالفعل ويركضون في دوائر، والبعض الآخر، مثل البولنديين ودول البلطيق، تم تثبيت أدمغتهم بإحكام، ولكن إلى الخلف".بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد أيضًا فلاديمير زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20241122/وزير-لبناني-سابق-لـسبوتنيك-إدارة-بايدن-في-آخر-أيامها-وتنفذ-آخر-تحركاتها-السياسية-في-لبنان-1095100392.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامب
ذكر الباحث السياسي والصحفي البريطاني أناتول ليفين، أنه بعد فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية وتصاعد الصراع في أوكرانيا، يبدو مستقبل أوروبا وكييف مأساويا للغاية.
وكتب الخبير في مقال لمجلة "ريسبونسابيل ستاتيكرافت"، أنه "هذه لعبة خطيرة لأن الصواريخ (التي يقودها أفراد أمريكيون) تخاطر بإثارة غضب روسيا بسبب فشلها في تقديم مساعدة مهمة حقًا لأوكرانيا".
ووفقاً لليفين، فإن الارتباك الكامل في الفهم البريطاني والأوروبي للواقع العسكري للصراع الأوكراني ودور أوروبا، يرجع إلى حد كبير إلى الجهل المطلق بالأمور العسكرية من جانب السياسيين.
وأضاف: "لقد فقد الكثيرون أدمغتهم تمامًا بالفعل ويركضون في دوائر، والبعض الآخر، مثل البولنديين ودول البلطيق، تم تثبيت أدمغتهم بإحكام، ولكن إلى الخلف".
ووعد ترامب في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع في أوكرانيا، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد أيضًا فلاديمير زيلينسكي.