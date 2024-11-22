https://sarabic.ae/20241122/مبعوث-أمريكا-للسودان-وقف-الحرب-ممكن-بشرط-1095104785.html

مبعوث أمريكا للسودان: وقف الحرب ممكن بشرط

مبعوث أمريكا للسودان: وقف الحرب ممكن بشرط

سبوتنيك عربي

حدد المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، شرطا لإمكانية وقف الحرب في السودان، بعد مرور أكثر من عام على اندلاعها بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع". 22.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب التزاما أكبر من القائدين العسكريين قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.وأكد بيرييلو، الذي تولى منصبه كمبعوث خاص للسودان في فبراير/ شباط الماضي، أن إنهاء العنف في السودان لا يزال ممكنا، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية من جانب الطرفين (البرهان وحميدتي) لتحقيق ذلك.وأضاف أن التحرك السريع أمر ضروري، مشيرا إلى أن التوترات العرقية قد تؤدي إلى امتداد الصراع إلى دول الجوار، مما يفاقم الكارثة الإنسانية القائمة.وكان المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، زار مدينة بورتسودان، يوم الاثنين الماضي، حيث التقى عددا من المسؤولين السودانيين، بمن فيهم قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقاليةبين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي