أجمل الصور لبداية تساقط الثلوج حول العالم

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
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أجمل الصور لبداية تساقط الثلوج حول العالم
أجمل الصور لبداية تساقط الثلوج حول العالم
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل لحظات تساقط الثلوج حول العالم، لعام 2024. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل الصور لبداية تساقط الثلوج حول العالم

14:18 GMT 22.11.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل لحظات تساقط الثلوج حول العالم، لعام 2024.
© Getty Images / Picture Alliance/dpa/Robert Michael

منظر جميل لبلدة غيسينغ الصغيرة وهي مغطاة بالثلوج، في جبال أور الشرقية في ساكسونيا، على مقربة من الحدود التشيكية.

منظر جميل لبلدة غيسينغ الصغيرة وهي مغطاة بالثلوج، في جبال أور الشرقية في ساكسونيا، على مقربة من الحدود التشيكية. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Picture Alliance/dpa/Robert Michael

منظر جميل لبلدة غيسينغ الصغيرة وهي مغطاة بالثلوج، في جبال أور الشرقية في ساكسونيا، على مقربة من الحدود التشيكية.

© Getty Images / VCG/VCG

المواطنون يستمتعون بتساقط الثلوج في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.

المواطنون يستمتعون بتساقط الثلوج في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/VCG

المواطنون يستمتعون بتساقط الثلوج في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.

© Getty Images / China News Service/VCG/Shan Lu

جرافة تقوم بتنظيف الطريق من الثلوج لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في أستانا، كازاخستان.

جرافة تقوم بتنظيف الطريق من الثلوج لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في أستانا، كازاخستان. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / China News Service/VCG/Shan Lu

جرافة تقوم بتنظيف الطريق من الثلوج لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في أستانا، كازاخستان.

© Getty Images / Finnbarr Webster

رجل يتزلج على مزلجة على تلة، بعد تساقط الثلوج في دورشيستر، إنجلترا.

رجل يتزلج على مزلجة على تلة، بعد تساقط الثلوج في دورشيستر، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Finnbarr Webster

رجل يتزلج على مزلجة على تلة، بعد تساقط الثلوج في دورشيستر، إنجلترا.

© AP Photo / Armin Durgut

صورة لامرأة تمشي على جسر بعد تساقط الثلوج في سراييفو، البوسنة.

صورة لامرأة تمشي على جسر بعد تساقط الثلوج في سراييفو، البوسنة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Armin Durgut

صورة لامرأة تمشي على جسر بعد تساقط الثلوج في سراييفو، البوسنة.

© AP Photo / Brooke Hess-Homeier

عامل يقوم بإزالة الثلوج من مدخل المبنى باستخدام منفاخ الثلج أثناء العاصفة، في منتجع "شوغر بول" للتزلج في شمال كاليفورنيا.

عامل يقوم بإزالة الثلوج من مدخل المبنى باستخدام منفاخ الثلج أثناء العاصفة، في منتجع &quot;شوغر بول&quot; للتزلج في شمال كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Brooke Hess-Homeier

عامل يقوم بإزالة الثلوج من مدخل المبنى باستخدام منفاخ الثلج أثناء العاصفة، في منتجع "شوغر بول" للتزلج في شمال كاليفورنيا.

© AP Photo / Michael Probst

منظر جميل لحافلة تتجه إلى قمة جبل فيلدبيرغ بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، بعد تساقط الثلوج أثناء الليل.

منظر جميل لحافلة تتجه إلى قمة جبل فيلدبيرغ بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، بعد تساقط الثلوج أثناء الليل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

منظر جميل لحافلة تتجه إلى قمة جبل فيلدبيرغ بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، بعد تساقط الثلوج أثناء الليل.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

زوجان يستمتعان بتساقط الثلوج الكثيفة أثناء عاصفة "كايتانو"، في وسط باريس، فرنسا.

زوجان يستمتعان بتساقط الثلوج الكثيفة أثناء عاصفة &quot;كايتانو&quot;، في وسط باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

زوجان يستمتعان بتساقط الثلوج الكثيفة أثناء عاصفة "كايتانو"، في وسط باريس، فرنسا.

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