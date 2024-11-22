أجمل الصور لبداية تساقط الثلوج حول العالم

منظر جميل لبلدة غيسينغ الصغيرة وهي مغطاة بالثلوج، في جبال أور الشرقية في ساكسونيا، على مقربة من الحدود التشيكية.
منظر جميل لبلدة غيسينغ الصغيرة وهي مغطاة بالثلوج، في جبال أور الشرقية في ساكسونيا، على مقربة من الحدود التشيكية.
المواطنون يستمتعون بتساقط الثلوج في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.
المواطنون يستمتعون بتساقط الثلوج في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.
جرافة تقوم بتنظيف الطريق من الثلوج لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في أستانا، كازاخستان.
جرافة تقوم بتنظيف الطريق من الثلوج لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في أستانا، كازاخستان.
رجل يتزلج على مزلجة على تلة، بعد تساقط الثلوج في دورشيستر، إنجلترا.
رجل يتزلج على مزلجة على تلة، بعد تساقط الثلوج في دورشيستر، إنجلترا.
صورة لامرأة تمشي على جسر بعد تساقط الثلوج في سراييفو، البوسنة.
صورة لامرأة تمشي على جسر بعد تساقط الثلوج في سراييفو، البوسنة.
عامل يقوم بإزالة الثلوج من مدخل المبنى باستخدام منفاخ الثلج أثناء العاصفة، في منتجع "شوغر بول" للتزلج في شمال كاليفورنيا.
عامل يقوم بإزالة الثلوج من مدخل المبنى باستخدام منفاخ الثلج أثناء العاصفة، في منتجع "شوغر بول" للتزلج في شمال كاليفورنيا.
منظر جميل لحافلة تتجه إلى قمة جبل فيلدبيرغ بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، بعد تساقط الثلوج أثناء الليل.
منظر جميل لحافلة تتجه إلى قمة جبل فيلدبيرغ بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، بعد تساقط الثلوج أثناء الليل.
زوجان يستمتعان بتساقط الثلوج الكثيفة أثناء عاصفة "كايتانو"، في وسط باريس، فرنسا.
زوجان يستمتعان بتساقط الثلوج الكثيفة أثناء عاصفة "كايتانو"، في وسط باريس، فرنسا.