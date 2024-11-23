https://sarabic.ae/20241123/أردوغان-تركيا-تدعم-مذكرات-الاعتقال-الصادرة-عن-الجنائية-الدولية-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095113664.html
أردوغان: تركيا تدعم مذكرات الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت
أردوغان: تركيا تدعم مذكرات الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده تدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T12:52+0000
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وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية "المعرض الدولي لمنظمات المجتمع المدني" في مطار أتاتورك في إسطنبول: "ندعم قرار المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص نتنياهو وغالانت.. نؤيد هذا القرار الشجاع الذي اتُخذ ونرى أنه من المهم أن يتم تنفيذ وتطبيق القرار من قبل جميع الدول الأعضاء في المحكمة".يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد وفاته حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241123/سيناتور-أمريكي-تشريع-جديد-يعاقب-الممتثلين-لأوامر-المحكمة-الجنائية-الدولية-ضد-القادة-الإسرائيليين-1095111624.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, إسرائيل
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أردوغان: تركيا تدعم مذكرات الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده تدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية "المعرض الدولي لمنظمات المجتمع المدني" في مطار أتاتورك في إسطنبول: "ندعم قرار المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص نتنياهو وغالانت.. نؤيد هذا القرار الشجاع الذي اتُخذ ونرى أنه من المهم أن يتم تنفيذ وتطبيق القرار من قبل جميع الدول الأعضاء في المحكمة".
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق
يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي تبعها هجوم إسرائيل على غزة.
يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد وفاته حتى الآن.