"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة

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09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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29 د
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خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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04:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
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هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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https://sarabic.ae/20241123/إياتا-غاضب-من-قرار-إسبانيا-بشأن-الأمتعة-الكبيرة-في-مقصورة-ركاب-الطائرة-1095121918.html
"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة
"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة
سبوتنيك عربي
أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قرار الحكومة الإسبانية بمنع شركات الطيران من فرض رسوم إضافية على خدمات مثل حقائب اليد الكبيرة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T19:40+0000
2024-11-23T19:40+0000
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كما فرضت إسبانيا غرامات إجمالية بقيمة 187 مليون دولار على شركات مثل "رايان إير"، و"إيزي جيت"، و"فويلينغ"، بسبب فرضها "ممارسات مسيئة"، وفقا لتقديرها، مثل رسوم إضافية على حقائب اليد الكبيرة، فضلا عن اختيار المقاعد، وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قطاع الطيران الدولي.وأشار "إياتا" إلى أن قرارات إسبانيا الأخيرة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وأن شركات الطيران ستضطر إلى تضمين هذه التكاليف ضمن أسعار التذاكر الأساسية.ووصف الاتحاد القرار في بيان رسمي، أمس الجمعة، بأنه “ضد مصلحة المستهلك”، معتبرة أن المسافرين يفضلون اختيار الخدمات الإضافية بشكل منفصل. واعتبر "إياتا" أن قرار إسبانيا "مروع"، واعتبره "صفعة في وجه المسافرين الذين يريدون الاختيار".وأكد المدير العام لـ"إياتا"، ويلي والش، أن القرار يناقض حرية التسعير التي يضمنها القانون الأوروبي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمنع تكرار الأخطاء السابقة، مستشهدا بقرار محكمة العدل الأوروبية في عام 2010، الذي ألغى محاولات مشابهة لإسبانيا.كما أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إلى أن بحثا مستقلا أظهر أن غالبية المسافرين الإسبان راضون عن تجربة السفر، ويفضلون دفع أقل سعر ممكن للتذاكر، مقابل خدمات إضافية عند الحاجة.
https://sarabic.ae/20210924/طيران-الإمارات-أول-شركة-في-العالم-تعلن-بدء-استخدام-جواز-سفر-إياتا-1050237544.html
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"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة

19:40 GMT 23.11.2024
© AP Photo / Lai Seng Sinالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
© AP Photo / Lai Seng Sin
تابعنا عبر
أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قرار الحكومة الإسبانية بمنع شركات الطيران من فرض رسوم إضافية على خدمات مثل حقائب اليد الكبيرة.
كما فرضت إسبانيا غرامات إجمالية بقيمة 187 مليون دولار على شركات مثل "رايان إير"، و"إيزي جيت"، و"فويلينغ"، بسبب فرضها "ممارسات مسيئة"، وفقا لتقديرها، مثل رسوم إضافية على حقائب اليد الكبيرة، فضلا عن اختيار المقاعد، وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قطاع الطيران الدولي.
وأشار "إياتا" إلى أن قرارات إسبانيا الأخيرة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وأن شركات الطيران ستضطر إلى تضمين هذه التكاليف ضمن أسعار التذاكر الأساسية.
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2021
"طيران الإمارات" أول شركة في العالم تعلن بدء استخدام جواز سفر إياتا
24 سبتمبر 2021, 07:57 GMT
ووصف الاتحاد القرار في بيان رسمي، أمس الجمعة، بأنه “ضد مصلحة المستهلك”، معتبرة أن المسافرين يفضلون اختيار الخدمات الإضافية بشكل منفصل.
واعتبر "إياتا" أن قرار إسبانيا "مروع"، واعتبره "صفعة في وجه المسافرين الذين يريدون الاختيار".
وأكد المدير العام لـ"إياتا"، ويلي والش، أن القرار يناقض حرية التسعير التي يضمنها القانون الأوروبي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمنع تكرار الأخطاء السابقة، مستشهدا بقرار محكمة العدل الأوروبية في عام 2010، الذي ألغى محاولات مشابهة لإسبانيا.
كما أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إلى أن بحثا مستقلا أظهر أن غالبية المسافرين الإسبان راضون عن تجربة السفر، ويفضلون دفع أقل سعر ممكن للتذاكر، مقابل خدمات إضافية عند الحاجة.
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