https://sarabic.ae/20241123/إياتا-غاضب-من-قرار-إسبانيا-بشأن-الأمتعة-الكبيرة-في-مقصورة-ركاب-الطائرة-1095121918.html
"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة
"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة
سبوتنيك عربي
أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قرار الحكومة الإسبانية بمنع شركات الطيران من فرض رسوم إضافية على خدمات مثل حقائب اليد الكبيرة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T19:40+0000
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كما فرضت إسبانيا غرامات إجمالية بقيمة 187 مليون دولار على شركات مثل "رايان إير"، و"إيزي جيت"، و"فويلينغ"، بسبب فرضها "ممارسات مسيئة"، وفقا لتقديرها، مثل رسوم إضافية على حقائب اليد الكبيرة، فضلا عن اختيار المقاعد، وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قطاع الطيران الدولي.وأشار "إياتا" إلى أن قرارات إسبانيا الأخيرة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وأن شركات الطيران ستضطر إلى تضمين هذه التكاليف ضمن أسعار التذاكر الأساسية.ووصف الاتحاد القرار في بيان رسمي، أمس الجمعة، بأنه “ضد مصلحة المستهلك”، معتبرة أن المسافرين يفضلون اختيار الخدمات الإضافية بشكل منفصل. واعتبر "إياتا" أن قرار إسبانيا "مروع"، واعتبره "صفعة في وجه المسافرين الذين يريدون الاختيار".وأكد المدير العام لـ"إياتا"، ويلي والش، أن القرار يناقض حرية التسعير التي يضمنها القانون الأوروبي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمنع تكرار الأخطاء السابقة، مستشهدا بقرار محكمة العدل الأوروبية في عام 2010، الذي ألغى محاولات مشابهة لإسبانيا.كما أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إلى أن بحثا مستقلا أظهر أن غالبية المسافرين الإسبان راضون عن تجربة السفر، ويفضلون دفع أقل سعر ممكن للتذاكر، مقابل خدمات إضافية عند الحاجة.
https://sarabic.ae/20210924/طيران-الإمارات-أول-شركة-في-العالم-تعلن-بدء-استخدام-جواز-سفر-إياتا-1050237544.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"إياتا" غاضب من قرار إسبانيا بشأن الأمتعة الكبيرة في مقصورة ركاب الطائرة
أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قرار الحكومة الإسبانية بمنع شركات الطيران من فرض رسوم إضافية على خدمات مثل حقائب اليد الكبيرة.
كما فرضت إسبانيا غرامات إجمالية بقيمة 187 مليون دولار على شركات مثل "رايان إير"، و"إيزي جيت"، و"فويلينغ"، بسبب فرضها "ممارسات مسيئة"، وفقا لتقديرها، مثل رسوم إضافية على حقائب اليد الكبيرة، فضلا عن اختيار المقاعد، وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قطاع الطيران الدولي.
وأشار "إياتا" إلى أن قرارات إسبانيا الأخيرة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وأن شركات الطيران ستضطر إلى تضمين هذه التكاليف ضمن أسعار التذاكر الأساسية.
24 سبتمبر 2021, 07:57 GMT
ووصف الاتحاد القرار في بيان رسمي
، أمس الجمعة، بأنه “ضد مصلحة المستهلك”، معتبرة أن المسافرين يفضلون اختيار الخدمات الإضافية بشكل منفصل.
واعتبر "إياتا" أن قرار إسبانيا "مروع"، واعتبره "صفعة في وجه المسافرين الذين يريدون الاختيار".
وأكد المدير العام لـ"إياتا"، ويلي والش، أن القرار يناقض حرية التسعير التي يضمنها القانون الأوروبي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمنع تكرار الأخطاء السابقة، مستشهدا بقرار محكمة العدل الأوروبية في عام 2010، الذي ألغى محاولات مشابهة لإسبانيا.
كما أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إلى أن بحثا مستقلا أظهر أن غالبية المسافرين الإسبان راضون عن تجربة السفر، ويفضلون دفع أقل سعر ممكن للتذاكر، مقابل خدمات إضافية عند الحاجة.