الحويج: أمادو الأمين سانو شخصية مؤثرة وحملة الانتقادات تهدف لتضليل الرأي العام

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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
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11:46 GMT
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
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29 د
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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30 د
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تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241123/الحويج-أمادو-الأمين-سانو-شخصية-مؤثرة-وحملة-الانتقادات-تهدف-لتضليل-الرأي-العام-1095124060.html
الحويج: أمادو الأمين سانو شخصية مؤثرة وحملة الانتقادات تهدف لتضليل الرأي العام
الحويج: أمادو الأمين سانو شخصية مؤثرة وحملة الانتقادات تهدف لتضليل الرأي العام
سبوتنيك عربي
أوضح وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن الأخبار المتداولة حول شخصية وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو،... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-23T22:36+0000
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وأكد الحويج، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، أنه"، حتى اللحظة، لم تتلقَّ وزارة الخارجية أي مخاطبة رسمية أو مذكرة شفوية تفيد بأن "أمادو" لا يحمل صفة رسمية في بلده أو أنه غير معروف".وأشار إلى أن "السفارة الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قدمت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الغينية بشأن زيارة "أمادو"، متسائلًا: "إذا كانت هذه الشخصية بلا وزن أو صفة كما يدّعي البعض، فلماذا تبدي تلك الحكومة اعتراضها على زيارته؟".وأضاف أن "أمادو الأمين سانو" شخصية مؤثرة وفاعلة في غينيا وغرب أفريقيا بشكل عام، ويتمتع بعلاقات دبلوماسية رفيعة المستوى. كما نفى بشدة الادعاءات التي تروج لوجود اختراق أمني أو عملية احتيال، واصفًا تلك الادعاءات بأنها خيال وفبركة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحويل اهتمامه عن القضايا الحقيقية.وأكد الحويج أن "أمادو" مكلف رسميًا من رئيس الحكومة الغينية كمفوض سامٍ لشؤون الحج والعمرة، بالإضافة إلى تعيينه مستشارًا خاصًا برتبة وزير من قبل رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الغينية.كما استنكر الحويج ما وصفه بـ"المناكفات السياسية" التي تمارسها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والتي تمتلك تمثيلات دبلوماسية في أكثر من 130 دولة، مع إنفاقها مئات الملايين. بالمقابل، أوضح أن وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان لم تصرف سوى مليون دينار خلال العام الماضي، ومع ذلك تنظم لقاءات ومؤتمرات وندوات يوميًا بهدف حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لتحقيق حل عادل وشامل يقوم على التوزيع المنصف للثروات والموارد.وختم الحويج تصريحه بالقول إن الحملة الموجهة ضد زيارة "أمادو" تعكس حجم الإزعاج والإحراج الذي سببته هذه الزيارة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أنها حققت النجاح المطلوب رغم الانتقادات.
https://sarabic.ae/20241123/شرق-وجنوب-ليبيا-نهضة-تنموية-تواجه-تحديات-الإعمار-بعد-الحروب-والكوارث-1095111755.html
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الحويج: أمادو الأمين سانو شخصية مؤثرة وحملة الانتقادات تهدف لتضليل الرأي العام

22:35 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 22:36 GMT 23.11.2024)
© Sputnik . Aiham Massaلقاء وكالة "سبوتنيك" مع وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج في منتدى "فالداي" في موسكو
لقاء وكالة سبوتنيك مع وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج في منتدى فالداي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Sputnik . Aiham Massa
تابعنا عبر
أوضح وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن الأخبار المتداولة حول شخصية وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، "أمادو الأمين سانو" تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأكد الحويج، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، أنه"، حتى اللحظة، لم تتلقَّ وزارة الخارجية أي مخاطبة رسمية أو مذكرة شفوية تفيد بأن "أمادو" لا يحمل صفة رسمية في بلده أو أنه غير معروف".
وأشار إلى أن "السفارة الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قدمت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الغينية بشأن زيارة "أمادو"، متسائلًا: "إذا كانت هذه الشخصية بلا وزن أو صفة كما يدّعي البعض، فلماذا تبدي تلك الحكومة اعتراضها على زيارته؟".
شرق وجنوب ليبيا نهضة تنموية تواجه تحديات الإعمار بعد الحروب والكوارث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
شرق وجنوب ليبيا.. نهضة تنموية تواجه تحديات الإعمار بعد الحروب والكوارث
10:12 GMT
وأضاف أن "أمادو الأمين سانو" شخصية مؤثرة وفاعلة في غينيا وغرب أفريقيا بشكل عام، ويتمتع بعلاقات دبلوماسية رفيعة المستوى. كما نفى بشدة الادعاءات التي تروج لوجود اختراق أمني أو عملية احتيال، واصفًا تلك الادعاءات بأنها خيال وفبركة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحويل اهتمامه عن القضايا الحقيقية.
وأكد الحويج أن "أمادو" مكلف رسميًا من رئيس الحكومة الغينية كمفوض سامٍ لشؤون الحج والعمرة، بالإضافة إلى تعيينه مستشارًا خاصًا برتبة وزير من قبل رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الغينية.
كما استنكر الحويج ما وصفه بـ"المناكفات السياسية" التي تمارسها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والتي تمتلك تمثيلات دبلوماسية في أكثر من 130 دولة، مع إنفاقها مئات الملايين. بالمقابل، أوضح أن وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان لم تصرف سوى مليون دينار خلال العام الماضي، ومع ذلك تنظم لقاءات ومؤتمرات وندوات يوميًا بهدف حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لتحقيق حل عادل وشامل يقوم على التوزيع المنصف للثروات والموارد.
وختم الحويج تصريحه بالقول إن الحملة الموجهة ضد زيارة "أمادو" تعكس حجم الإزعاج والإحراج الذي سببته هذه الزيارة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أنها حققت النجاح المطلوب رغم الانتقادات.
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