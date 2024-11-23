https://sarabic.ae/20241123/بعد-وفاة-10-أطفال-طبيب-تركي-يواجه-السجن-582-عاما-1095120093.html
بعد وفاة 10 أطفال.. طبيب تركي يواجه السجن 582 عاما
بعد وفاة 10 أطفال.. طبيب تركي يواجه السجن 582 عاما
سبوتنيك عربي
يواجه طبيب تركي أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 582 عاما بعد اتهامه بالتسبب في مع آخرين في وفاة نحو 10 أطفال حديثي الولادة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T18:10+0000
2024-11-23T18:10+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت، أن الطبيب المتهم يدعى فرات ساري، 47 عاما، وأن التهم تشمل التلاعب في ملف خاص بالضمان الاجتماعي للأطفال في مدينة إسطنبول التركية.ولفتت الوكالة إلى أن تفاصيل التهم تتضمن احتجاز الأطفال داخل مستشفيات خاصة تحت مبررات تلقي أدوية ليسوا بحاجة إليها.وتابعت: "كان السبب في قيام الطبيب مع آخرين، بهذه الأمور هو التحايل على السلطات للحصول على مدفوعات الدعم الاجتماعي".وبحسب تصريحات الطبيب المتهم، فإن ثقة الناس به كانت سببا في قبول الأطفال الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، بينما لم يتم قبول الذين يتم تحويلهم من خط الطوارئ رقم 112.ولفتت الوكالة إلى أن تلك القضية أثارت غضبا واسعا في تركيا إثر اكتشافها، وسط دعوات لفرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.وفي المقابل، قررت السلطات التركية إلغاء التراخيص الخاصة بـ10 من أصل 19 مستشفى متورطة في هذا القضية.
https://sarabic.ae/20230206/لحظة-انتشال-طفلة-على-قيد-الحياة-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا--1073161545.html
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منوعات, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
منوعات, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
بعد وفاة 10 أطفال.. طبيب تركي يواجه السجن 582 عاما
يواجه طبيب تركي أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 582 عاما بعد اتهامه بالتسبب في مع آخرين في وفاة نحو 10 أطفال حديثي الولادة.
ذكرت ذلك وكالة أنباء
"الأناضول" التركية، اليوم السبت، أن الطبيب المتهم يدعى فرات ساري، 47 عاما، وأن التهم تشمل التلاعب في ملف خاص بالضمان الاجتماعي للأطفال في مدينة إسطنبول التركية.
ولفتت الوكالة إلى أن تفاصيل التهم تتضمن احتجاز الأطفال داخل مستشفيات خاصة تحت مبررات تلقي أدوية ليسوا بحاجة إليها.
وتابعت: "كان السبب في قيام الطبيب مع آخرين، بهذه الأمور هو التحايل على السلطات للحصول على مدفوعات الدعم الاجتماعي".
وبحسب تصريحات الطبيب المتهم، فإن ثقة الناس به كانت سببا في قبول الأطفال
الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، بينما لم يتم قبول الذين يتم تحويلهم من خط الطوارئ رقم 112.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك القضية أثارت غضبا واسعا في تركيا إثر اكتشافها، وسط دعوات لفرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
وفي المقابل، قررت السلطات التركية
إلغاء التراخيص الخاصة بـ10 من أصل 19 مستشفى متورطة في هذا القضية.