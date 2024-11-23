https://sarabic.ae/20241123/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-مشاكل-تواجهها-كييف-في-تمويل-برنامجها-لتطوير-الصواريخ-1095113350.html
صحيفة أمريكية تكشف عن مشاكل تواجهها كييف في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ
صحيفة أمريكية تكشف عن مشاكل تواجهها كييف في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن أوكرانيا تواجه مشاكل في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T12:17+0000
2024-11-23T12:17+0000
2024-11-23T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مسؤولون لم يذكر أسماءهم للصحيفة: "إن برنامج تطوير الصواريخ يفتقر إلى القدرة والتمويل، وهذا يعني أنه من المرجح أن تعتمد كييف على الغرب في بعض أنواع الأسلحة لسنوات عديدة".علاوة على ذلك، وفقًا لتصريحات نائبة وزير الصناعة الاستراتيجية، آنا جفوزديار، يتم حاليًا تطوير "أكثر من صاروخ باليستي" في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون لم تذكر أسماءهم للصحيفة إن نقص التمويل يعيق إنتاج صواريخ "كروز نبتون"، واضطرت السلطات في كييف إلى اللجوء إلى الحكومات الأجنبية للحصول على المساعدة.وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
https://sarabic.ae/20241123/قوات-كييف-تتكبد-35-ألف-عسكري-منذ-بداية-القتال-على-محور-كورسك-1095112184.html
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روسيا
صحيفة أمريكية تكشف عن مشاكل تواجهها كييف في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن أوكرانيا تواجه مشاكل في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ.
وقال مسؤولون لم يذكر أسماءهم للصحيفة: "إن برنامج تطوير الصواريخ يفتقر إلى القدرة والتمويل، وهذا يعني أنه من المرجح أن تعتمد كييف على الغرب في بعض أنواع الأسلحة لسنوات عديدة".
وتشير الصحيفة إلى أن أوكرانيا لم "تضف بعد صاروخها الباليستي الخاص إلى ترسانتها"، على الرغم من أن العمل على هذا السلاح مستمر منذ عقود.
علاوة على ذلك، وفقًا لتصريحات نائبة وزير الصناعة الاستراتيجية، آنا جفوزديار، يتم حاليًا تطوير "أكثر من صاروخ باليستي" في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون لم تذكر أسماءهم للصحيفة إن نقص التمويل يعيق إنتاج صواريخ "كروز نبتون"، واضطرت السلطات في كييف إلى اللجوء إلى الحكومات الأجنبية للحصول على المساعدة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد هنأ يوم أمس الجمعة، مصممي ومطوري صاروخ "أوريشنيك" وقيادة وزارة الدفاع الروسية، على التجربة الناجحة، مؤكدا أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثا لأسلحة سوفييتية.
وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.