https://sarabic.ae/20241123/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-مشاكل-تواجهها-كييف-في-تمويل-برنامجها-لتطوير-الصواريخ-1095113350.html

صحيفة أمريكية تكشف عن مشاكل تواجهها كييف في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ

صحيفة أمريكية تكشف عن مشاكل تواجهها كييف في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن أوكرانيا تواجه مشاكل في تمويل برنامجها لتطوير الصواريخ. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T12:17+0000

2024-11-23T12:17+0000

2024-11-23T12:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال مسؤولون لم يذكر أسماءهم للصحيفة: "إن برنامج تطوير الصواريخ يفتقر إلى القدرة والتمويل، وهذا يعني أنه من المرجح أن تعتمد كييف على الغرب في بعض أنواع الأسلحة لسنوات عديدة".علاوة على ذلك، وفقًا لتصريحات نائبة وزير الصناعة الاستراتيجية، آنا جفوزديار، يتم حاليًا تطوير "أكثر من صاروخ باليستي" في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون لم تذكر أسماءهم للصحيفة إن نقص التمويل يعيق إنتاج صواريخ "كروز نبتون"، واضطرت السلطات في كييف إلى اللجوء إلى الحكومات الأجنبية للحصول على المساعدة.وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.

https://sarabic.ae/20241123/قوات-كييف-تتكبد-35-ألف-عسكري-منذ-بداية-القتال-على-محور-كورسك-1095112184.html

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