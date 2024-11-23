مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241123/مشهد-ساحر-لبركان-ثائر-من-طائرة-تهبط-في-أيسلندا-فيديو--1095112536.html
مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو
مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو
سبوتنيك عربي
التقط ركاب طائرة "إيزي جيت"، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشاهد لثوران بركان في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث تظهر الحمم البركانية البرتقالية الزاهية... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتبين المشاهد لحظة مرور الطائرة من فوق البركان الثائر في منظر ساحر في العاصمة الأيسلندية ريكيافك.وانفجر البركان في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غربي ريكيافيك، للمرة السابعة في عام واحد بعد منتصف ليل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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منوعات, نادي الفيديو

مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو

11:28 GMT 23.11.2024
© Photo / twitter.comمشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا
مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Photo / twitter.com
تابعنا عبر
التقط ركاب طائرة "إيزي جيت"، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشاهد لثوران بركان في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث تظهر الحمم البركانية البرتقالية الزاهية تضيء بشكل ساحر.
وتبين المشاهد لحظة مرور الطائرة من فوق البركان الثائر في منظر ساحر في العاصمة الأيسلندية ريكيافك.
وانفجر البركان في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غربي ريكيافيك، للمرة السابعة في عام واحد بعد منتصف ليل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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