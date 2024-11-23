https://sarabic.ae/20241123/مشهد-ساحر-لبركان-ثائر-من-طائرة-تهبط-في-أيسلندا-فيديو--1095112536.html
مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو
مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو
سبوتنيك عربي
التقط ركاب طائرة "إيزي جيت"، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشاهد لثوران بركان في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث تظهر الحمم البركانية البرتقالية الزاهية... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T11:28+0000
2024-11-23T11:28+0000
2024-11-23T11:28+0000
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وتبين المشاهد لحظة مرور الطائرة من فوق البركان الثائر في منظر ساحر في العاصمة الأيسلندية ريكيافك.وانفجر البركان في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غربي ريكيافيك، للمرة السابعة في عام واحد بعد منتصف ليل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, نادي الفيديو
مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو
التقط ركاب طائرة "إيزي جيت"، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشاهد لثوران بركان في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث تظهر الحمم البركانية البرتقالية الزاهية تضيء بشكل ساحر.
وتبين المشاهد لحظة مرور الطائرة من فوق البركان الثائر في منظر ساحر في العاصمة الأيسلندية ريكيافك.
وانفجر البركان في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غربي ريكيافيك، للمرة السابعة في عام واحد بعد منتصف ليل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.