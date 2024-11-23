مصر... حبس "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات كبرى لتقديم خدمات الاختراق

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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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29 د
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شؤون عسكرية
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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30 د
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تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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04:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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https://sarabic.ae/20241123/مصر-حبس-هاكر-دولي-متهم-بإنشاء-منصات-كبرى-لتقديم-خدمات-الاختراق-1095109504.html
مصر... حبس "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات كبرى لتقديم خدمات الاختراق
مصر... حبس "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات كبرى لتقديم خدمات الاختراق
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات احتيال من بين أكبر المنصات من نوعها في العالم. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T07:06+0000
2024-11-23T07:06+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن هيئة الرقابة الإدارية من ضبطت المتهم بعد تحريات دقيقة كشفت عن تورطه في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات الاختراق والتصيد الإلكتروني، استهدفت الأفراد والمؤسسات داخل مصر وخارجها.وعمد المتهم إلى التركيز على المؤسسات المالية، في إطار مخطط إجرامي يهدد الأمن السيبراني للمجتمع ويعرض بيانات المواطنين للخطر.وبحسب التحقيقات الأولية، فقد أنشأ المتهم منصات تقدم برامج مخصصة لسرقة البيانات الشخصية والمالية، كما أنشأ مواقع احتيالية مزيفة تُستخدم في عمليات النصب الإلكتروني، يضاف إلى ذلك أنه كان يتعامل بالعملات المشفرة لتلقي المدفوعات، في محاولة منه للإفلات من الرقابة المالية وتتبع نشاطاته غير المشروعة.وتقدر الجهات المختصة أن المنصات التي يديرها المتهم تُعتبر من بين الأكبر عالميًا في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي تعاملاتها مئات الآلاف من الدولارات خلال العام 2024 فقط.من جانبها، دعت هيئة الرقابة الإدارية المصرية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، مشددة على ضرورة التأكد من مصداقية المواقع والخدمات الرقمية التي تتطلب بيانات شخصية أو مالية.وحذرت الهيئة ذاتها من أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تطورًا، حيث تستهدف المستخدمين بطرق احتيالية مبتكرة، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة لحماية أنفسهم ومؤسساتهم من المخاطر السيبرانية.ودعت الهيئة إلى رفع الوعي الإلكتروني بين المواطنين في ظل ازدياد التهديدات الرقمية عالميًا، مؤكدة استمرار الجهود المصرية في التصدي للجرائم الإلكترونية بكل حزم لحماية الأمن السيبراني.
https://sarabic.ae/20230926/الهاكر-الذي-اخترق-وزارة-المالية-الكويتية-يعرض-بياناتها-للبيع-بـ-400-ألف-دولار--1081403196.html
https://sarabic.ae/20221225/هاكر-يزعم-حصوله-على-بيانات-400-مليون-مستخدم-على-تويتر-ويوجه-رسالة-إلى-ماسك-1071576019.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر... حبس "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات كبرى لتقديم خدمات الاختراق

07:06 GMT 23.11.2024
© Photo / Unsplash/ charlesdeluvioهاكر
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Photo / Unsplash/ charlesdeluvio
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ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات احتيال من بين أكبر المنصات من نوعها في العالم.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن هيئة الرقابة الإدارية من ضبطت المتهم بعد تحريات دقيقة كشفت عن تورطه في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات الاختراق والتصيد الإلكتروني، استهدفت الأفراد والمؤسسات داخل مصر وخارجها.
وعمد المتهم إلى التركيز على المؤسسات المالية، في إطار مخطط إجرامي يهدد الأمن السيبراني للمجتمع ويعرض بيانات المواطنين للخطر.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
"الهاكر" الذي اخترق وزارة المالية الكويتية يعرض بياناتها للبيع بـ 400 ألف دولار
26 سبتمبر 2023, 06:31 GMT
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد أنشأ المتهم منصات تقدم برامج مخصصة لسرقة البيانات الشخصية والمالية، كما أنشأ مواقع احتيالية مزيفة تُستخدم في عمليات النصب الإلكتروني، يضاف إلى ذلك أنه كان يتعامل بالعملات المشفرة لتلقي المدفوعات، في محاولة منه للإفلات من الرقابة المالية وتتبع نشاطاته غير المشروعة.
وتقدر الجهات المختصة أن المنصات التي يديرها المتهم تُعتبر من بين الأكبر عالميًا في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي تعاملاتها مئات الآلاف من الدولارات خلال العام 2024 فقط.
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
مجتمع
‏"هاكر" يزعم حصوله على بيانات 400 مليون مستخدم على "تويتر" ويوجه رسالة إلى ماسك
25 ديسمبر 2022, 11:30 GMT
من جانبها، دعت هيئة الرقابة الإدارية المصرية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، مشددة على ضرورة التأكد من مصداقية المواقع والخدمات الرقمية التي تتطلب بيانات شخصية أو مالية.
وحذرت الهيئة ذاتها من أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تطورًا، حيث تستهدف المستخدمين بطرق احتيالية مبتكرة، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة لحماية أنفسهم ومؤسساتهم من المخاطر السيبرانية.
ودعت الهيئة إلى رفع الوعي الإلكتروني بين المواطنين في ظل ازدياد التهديدات الرقمية عالميًا، مؤكدة استمرار الجهود المصرية في التصدي للجرائم الإلكترونية بكل حزم لحماية الأمن السيبراني.
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