الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241124/الأمم-المتحدة-السودان-يواجه-أزمة-هي-الأكبر-على-مستوى-العالم-1095137648.html
الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم
الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم
سبوتنيك عربي
أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، تقريرا كشف فيه عن ان السودان يواجه أزمة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T16:35+0000
2024-11-24T16:35+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093715921_0:51:540:355_1920x0_80_0_0_fd08de09b06aeb4e31fb0fda40544045.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان" عن التقرير أن السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث تم تسجيل نزوح أكثر من 3 ملايين طفل داخل البلاد وخارجها منذ بداية النزاع.وبحسب التقرير فإن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، الأمر الذي يزيد من معاناة السودانيين في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن موجة العنف الحالية تسببت في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية، مما ساهم في تفاقم أزمة النزوح. وأضاف التقرير أن أكثر من 7.4 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من أعمال العنف، بالإضافة إلى 3.8 مليون نازح نتيجة الصراعات السابقة. كما حذر من تدهور النظام الصحي في البلاد، مع تزايد خطر انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا.وفي وقت سابق، وجه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خطابا للسودانيين، بعد تحقيق "انتصار كبير وعظيم"، وذلك بعدما وصل البرهان، أمس السبت، إلى مدينة سنجة، وأعلن عن "تحريرها من قوات الدعم السريع"، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة.وأكد في كلمة له "عزم القوات المسلحة السودانية على تحرير كل شبر دنّسه العُملاء والخَوَنة، ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان".وهنأ البرهان الجيش السوداني، وكافة القوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة والمستنفرين والشعب السوداني، "بهذا الانتصار الكبير والعظيم الذي سيكون له ما بعده، مشيدا بتضحياتهم الجِسام في سبيل صون وكرامة ووحدة تراب الوطن"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وقال البرهان: "نهدي هذا النصر العظيم لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الحرائق والانتهاكات من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، وعازمون على تطهير كل شبر من أرض الوطن دنّسته هذه المليشيا المجرمة".
https://sarabic.ae/20241117/قائد-بالجيش-السوداني-جنود-الفرقة-الرابعة-جاهزون-للحسم-1094871659.html
https://sarabic.ae/20241122/السودان-القوة-المشتركة-تحبط-عملية-تهريب-أسلحة-وعتاد-لـالدعم-السريع-من-تشاد-1095091459.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093715921_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_f551b6aec3a81bf675f8e5d069348ef4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم

16:35 GMT 24.11.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، تقريرا كشف فيه عن ان السودان يواجه أزمة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن التقرير أن السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث تم تسجيل نزوح أكثر من 3 ملايين طفل داخل البلاد وخارجها منذ بداية النزاع.
وبحسب التقرير فإن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، الأمر الذي يزيد من معاناة السودانيين في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن موجة العنف الحالية تسببت في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية، مما ساهم في تفاقم أزمة النزوح.
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
قائد بالجيش السوداني: جنود الفرقة الرابعة جاهزون للحسم
17 نوفمبر, 09:55 GMT
وأضاف التقرير أن أكثر من 7.4 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من أعمال العنف، بالإضافة إلى 3.8 مليون نازح نتيجة الصراعات السابقة. كما حذر من تدهور النظام الصحي في البلاد، مع تزايد خطر انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا.
وفي وقت سابق، وجه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خطابا للسودانيين، بعد تحقيق "انتصار كبير وعظيم"، وذلك بعدما وصل البرهان، أمس السبت، إلى مدينة سنجة، وأعلن عن "تحريرها من قوات الدعم السريع"، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة.
وأكد في كلمة له "عزم القوات المسلحة السودانية على تحرير كل شبر دنّسه العُملاء والخَوَنة، ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان".
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
السودان.. "القوة المشتركة" تحبط عملية تهريب أسلحة وعتاد لـ"الدعم السريع" من تشاد
22 نوفمبر, 12:47 GMT
وهنأ البرهان الجيش السوداني، وكافة القوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة والمستنفرين والشعب السوداني، "بهذا الانتصار الكبير والعظيم الذي سيكون له ما بعده، مشيدا بتضحياتهم الجِسام في سبيل صون وكرامة ووحدة تراب الوطن"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وقال البرهان: "نهدي هذا النصر العظيم لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الحرائق والانتهاكات من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، وعازمون على تطهير كل شبر من أرض الوطن دنّسته هذه المليشيا المجرمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала