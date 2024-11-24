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https://sarabic.ae/20241124/الداخلية-الإماراتية-تلقي-القبض-على-3-أشخاص-بتهمة-قتل-الحاخام-الإسرائيلي-تسفي-كوغان-1095140129.html
الداخلية الإماراتية تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
الداخلية الإماراتية تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T18:21+0000
2024-11-24T18:21+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وبحسب وكالة الأنباء الإمارات فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".وبوقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حاباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.وحركة "حباد" هي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
https://sarabic.ae/20241124/حركة-حماس-تجدد-رفضها-لأية-تفاهمات-مع-إسرائيل-قبل-وقف-الحرب-بقطاع-غزة-1095138984.html
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العالم العربي, إسرائيل
العالم العربي, إسرائيل

الداخلية الإماراتية تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان

18:21 GMT 24.11.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliحاخام
حاخام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الإمارات فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".
وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وبوقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".
واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.
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وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حاباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".
وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.
وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وحركة "حباد" هي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
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