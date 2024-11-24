https://sarabic.ae/20241124/الداخلية-الإماراتية-تلقي-القبض-على-3-أشخاص-بتهمة-قتل-الحاخام-الإسرائيلي-تسفي-كوغان-1095140129.html

الداخلية الإماراتية تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان

الداخلية الإماراتية تلقي القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T18:21+0000

2024-11-24T18:21+0000

2024-11-24T18:21+0000

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101612/03/1016120326_0:43:1797:1053_1920x0_80_0_0_8017c8abb4fdcf19f7cf24d212395565.jpg

وبحسب وكالة الأنباء الإمارات فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".وبوقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حاباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.وحركة "حباد" هي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.

https://sarabic.ae/20241124/حركة-حماس-تجدد-رفضها-لأية-تفاهمات-مع-إسرائيل-قبل-وقف-الحرب-بقطاع-غزة-1095138984.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إسرائيل