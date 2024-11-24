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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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09:16 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
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شؤون عسكرية
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-إدارة-بايدن-تحاول-الانتقام-من-ترامب-عبر-قراراتها-بشأن-أوكرانيا-1095133738.html
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من الرئيس الجمهوري المنتخب... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T12:50+0000
2024-11-24T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يحاول بقراراته بشأن أوكرانيا أن ينتقم لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات: "بطريقة أو بأخرى. نعم".وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا: "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".
https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-التصريحات-باحتمال-تلقي-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لم-يعد-لعبا-بالنار-بل-أكثر-من-ذلك-1095132137.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا

12:50 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب عبر قراراتها التصعيدية بشأن أوكرانيا، وذلك بسبب هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يحاول بقراراته بشأن أوكرانيا أن ينتقم لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات: "بطريقة أو بأخرى. نعم".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول ترك نوع من الإرث لترامب يدفعه إلى طريق مسدود بشأن حل الصراع في أوكرانيا.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: التصريحات باحتمال تلقي أوكرانيا "قنبلة قذرة" لم يعد لعبا بالنار بل أكثر من ذلك
11:14 GMT

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن تحاول تصعيد الوضع في أوكرانيا لدرجة تجعل الطرق السلمية محكوم عليها بالفشل، موضحًا أن موسكو بحاجة لفهم ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيستمر في سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه أوكرانيا أم سيغير هذا النهج.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا: "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".
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