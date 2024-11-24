https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-إدارة-بايدن-تحاول-الانتقام-من-ترامب-عبر-قراراتها-بشأن-أوكرانيا-1095133738.html

الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا

الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من الرئيس الجمهوري المنتخب... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T12:50+0000

2024-11-24T12:50+0000

2024-11-24T12:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يحاول بقراراته بشأن أوكرانيا أن ينتقم لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات: "بطريقة أو بأخرى. نعم".وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا: "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".

https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-التصريحات-باحتمال-تلقي-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لم-يعد-لعبا-بالنار-بل-أكثر-من-ذلك-1095132137.html

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