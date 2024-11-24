https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-إدارة-بايدن-تحاول-الانتقام-من-ترامب-عبر-قراراتها-بشأن-أوكرانيا-1095133738.html
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من الرئيس الجمهوري المنتخب... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T12:50+0000
2024-11-24T12:50+0000
2024-11-24T12:50+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يحاول بقراراته بشأن أوكرانيا أن ينتقم لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات: "بطريقة أو بأخرى. نعم".وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا: "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".
https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-التصريحات-باحتمال-تلقي-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لم-يعد-لعبا-بالنار-بل-أكثر-من-ذلك-1095132137.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: إدارة بايدن تحاول الانتقام من ترامب عبر قراراتها بشأن أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب عبر قراراتها التصعيدية بشأن أوكرانيا، وذلك بسبب هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يحاول بقراراته بشأن أوكرانيا أن ينتقم لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات: "بطريقة أو بأخرى. نعم".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول ترك نوع من الإرث لترامب يدفعه إلى طريق مسدود بشأن حل الصراع في أوكرانيا.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن تحاول تصعيد الوضع في أوكرانيا لدرجة تجعل الطرق السلمية محكوم عليها بالفشل، موضحًا أن موسكو بحاجة لفهم ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيستمر في سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه أوكرانيا أم سيغير هذا النهج.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا: "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".