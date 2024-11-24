https://sarabic.ae/20241124/تصادم-مجرات-بسرعة-2-مليون-ميل-في-الساعة-يعيد-إيقاظ-مفترق-طرق-كوني-خطير-1095127301.html

تصادم مجرات بسرعة 2 مليون ميل في الساعة يعيد إيقاظ "مفترق طرق كوني" خطير

تصادم مجرات بسرعة 2 مليون ميل في الساعة يعيد إيقاظ "مفترق طرق كوني" خطير

سبوتنيك عربي

في مشهد كوني درامي، تمكن علماء الفلك من التقاط تفاصيل غير مسبوقة لمجرة تنطلق بسرعة مذهلة تبلغ 2 مليون ميل في الساعة في "مفترق طرق كوني" خطير، وهو موقع تصادمات... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T06:58+0000

2024-11-24T06:58+0000

2024-11-24T06:58+0000

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ورصد علماء الفلك تصادماً دراماتيكياً بين المجرات، حيث سارت إحداها بسرعة غير عادية، بلغت 2 مليون ميل في الساعة (3.2 ملايين كيلومتر في الساعة)، وتسبب الاصطدام في موجة صدمة هائلة، ما ترك بصمة مذهلة على البيئة المجرية.وتصف الدكتورة، مارينا أرنودوفا، من جامعة هيرتفوردشاير، التي قادت البحث، الاصطدام بأنه "مفترق طرق مجري" حيث تركت تفاعلات المجرات السابقة بصماتها.وتضيف أرنودوفا: "الصدمة الناتجة عن هذا الاصطدام قوية للغاية لدرجة أنها يمكن أن تجرد الذرات من الإلكترونات، تاركة وراءها دربًا متوهجًا من الغاز المشحون الذي يمكننا ملاحظته بأدواتنا".وبحسب مجلة " space" تم الكشف عن هذه الطبيعة المزدوجة لجبهة الصدمة، والتي لم تكن معروفة من قبل لعلماء الفلك، من خلال القوة المشتركة للعديد من الأدوات المتطورة، بما في ذلك مجموعة الترددات المنخفضة (LOFAR)، ومجموعة التلسكوبات الكبيرة جدًا (VLA)، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST).وتعد مثل هذه الاكتشافات التي تمت بفضل التلسكوب WEAVE نقطة انطلاق لثورة علمية في مجال الفلك، حيث أن الدراسة قد تقدم مزيدا من الفهم لكيفية تطور المجرات وخصوصا تلك التي تقع على أطراف مشاهدتنا للكون.وتم رصد التصادم الهائل في "خماسية ستيفان" (Stephan's Quintet)، وهي مجموعة من 5 مجرات تقع في كوكبة الحمل (Pegasus)، شوهدت لأول مرة منذ ما يقرب من 150 عاما.

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