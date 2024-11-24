https://sarabic.ae/20241124/خبير-أمريكي-واشنطن-تخسر-الصراع-في-أوكرانيا-ولن-تكون-قادرة-على-تغيير-نتائجه-1095134789.html

خبير أمريكي: واشنطن تخسر الصراع في أوكرانيا ولن تكون قادرة على تغيير نتائجه

خبير أمريكي: واشنطن تخسر الصراع في أوكرانيا ولن تكون قادرة على تغيير نتائجه

سبوتنيك عربي

قال الأستاذ بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر، إن الولايات المتحدة تخسر الصراع في أوكرانيا ولن تكون قادرة بعد الآن على تغيير نتائجه. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T13:49+0000

2024-11-24T13:49+0000

2024-11-24T13:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على موقع يوتيوب، أن "الحقيقة هي أننا منخرطون في صراع محكوم علينا بالخسارة، ونحن الآن في حالة من اليأس، والناس يبحثون بشكل محموم عن سبل لتصحيح الوضع، ولكن يمكنني بكل أسف أن أقول إنه لا توجد طريقة".وفي الوقت نفسه، أضاف ميرشايمر أنه حتى السماح بإطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤدي إلى تغييرات بالنسبة للغرب.وأشار الخبير السياسي أيضًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك كميات كبيرة من هذا النوع من الأسلحة.ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. ومن بين أمور أخرى، تنص الوثيقة على أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، والعدوان على موسكو أو حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.

https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-التصريحات-باحتمال-تلقي-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لم-يعد-لعبا-بالنار-بل-أكثر-من-ذلك-1095132137.html

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