https://sarabic.ae/20241124/دولة-عربية-تشارك-في-اكتشاف-نفطي-عملاق-باحتياطيات-6-مليارات-برميل-1095134916.html
دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل
دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن تعزيز مشاركتها في اكتشاف نفطي ضخم في ناميبيا، يقدر احتياطياته بنحو 6 مليارات برميل نفط مكافئ. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T13:38+0000
2024-11-24T13:38+0000
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قطر
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ووقّعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع "توتال إنرجي" الفرنسية للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 5.25% في المنطقة 2913B و4.695% في المنطقة 2912، ليصبح إجمالي حصتها 35.25% و33.025% على التوالي. ويقع الاكتشاف في حوض "أورانج"، الذي شهد في فبراير/ شباط 2022 الإعلان عن احتياطيات بئر “فينوس” النفطية، والتي ارتفعت تقديراتها لاحقا من 3 مليارات إلى 6 مليارات برميل مكافئ، وفقا لمنصة "الطاقة".ونشر الموقع الإلكتروني لشركة "قطر للطاقة"، اليوم الأحد، خريطة تبين موقع الامتيازين النفطيين في ناميبيا. بينما ستحتفظ "توتال إنرجي"، المشغّلة للاكتشاف، بحصة 45.25% في المنطقة 2913B و42.475% في المنطقة 2912، فيما يشارك شركاء آخرون مثل "إمباكت أويل آند غاز" و"نامكور" بحصص متفاوتة. وأعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، عن سعادته بتوسيع وجود الشركة في قطاع الاستكشاف بأفريقيا، مؤكدا أهمية الاتفاقية لتطوير بئر “فينوس” الواعدة، بحسب بيان لشركة "قطر للطاقة".
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قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, أخبار فرنسا
قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, أخبار فرنسا
دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن تعزيز مشاركتها في اكتشاف نفطي ضخم في ناميبيا، يقدر احتياطياته بنحو 6 مليارات برميل نفط مكافئ.
ووقّعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع "توتال إنرجي" الفرنسية للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 5.25% في المنطقة 2913B و4.695% في المنطقة 2912، ليصبح إجمالي حصتها 35.25% و33.025% على التوالي.
ويقع الاكتشاف في حوض "أورانج"، الذي شهد في فبراير/ شباط 2022 الإعلان عن احتياطيات بئر “فينوس” النفطية، والتي ارتفعت تقديراتها لاحقا من 3 مليارات إلى 6 مليارات برميل مكافئ، وفقا لمنصة
"الطاقة".
ونشر الموقع الإلكتروني لشركة "قطر للطاقة"، اليوم الأحد، خريطة تبين موقع الامتيازين النفطيين في ناميبيا.
بينما ستحتفظ "توتال إنرجي"، المشغّلة للاكتشاف، بحصة 45.25% في المنطقة 2913B و42.475% في المنطقة 2912، فيما يشارك شركاء آخرون مثل "إمباكت أويل آند غاز" و"نامكور" بحصص متفاوتة.
وأعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، عن سعادته بتوسيع وجود الشركة في قطاع الاستكشاف بأفريقيا، مؤكدا أهمية الاتفاقية لتطوير بئر “فينوس” الواعدة، بحسب بيان
لشركة "قطر للطاقة".