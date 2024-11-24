دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل

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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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30 د
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14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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الإنسان والثقافة
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل
دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن تعزيز مشاركتها في اكتشاف نفطي ضخم في ناميبيا، يقدر احتياطياته بنحو 6 مليارات برميل نفط مكافئ. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T13:38+0000
2024-11-24T13:38+0000
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ووقّعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع "توتال إنرجي" الفرنسية للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 5.25% في المنطقة 2913B و4.695% في المنطقة 2912، ليصبح إجمالي حصتها 35.25% و33.025% على التوالي. ويقع الاكتشاف في حوض "أورانج"، الذي شهد في فبراير/ شباط 2022 الإعلان عن احتياطيات بئر “فينوس” النفطية، والتي ارتفعت تقديراتها لاحقا من 3 مليارات إلى 6 مليارات برميل مكافئ، وفقا لمنصة "الطاقة".ونشر الموقع الإلكتروني لشركة "قطر للطاقة"، اليوم الأحد، خريطة تبين موقع الامتيازين النفطيين في ناميبيا. بينما ستحتفظ "توتال إنرجي"، المشغّلة للاكتشاف، بحصة 45.25% في المنطقة 2913B و42.475% في المنطقة 2912، فيما يشارك شركاء آخرون مثل "إمباكت أويل آند غاز" و"نامكور" بحصص متفاوتة. وأعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، عن سعادته بتوسيع وجود الشركة في قطاع الاستكشاف بأفريقيا، مؤكدا أهمية الاتفاقية لتطوير بئر “فينوس” الواعدة، بحسب بيان لشركة "قطر للطاقة".
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قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, أخبار فرنسا
قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, أخبار فرنسا

دولة عربية تشارك في اكتشاف نفطي عملاق باحتياطيات 6 مليارات برميل

13:38 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
حقل نفطي
© Sputnik . Boris Babanov
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أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن تعزيز مشاركتها في اكتشاف نفطي ضخم في ناميبيا، يقدر احتياطياته بنحو 6 مليارات برميل نفط مكافئ.
ووقّعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع "توتال إنرجي" الفرنسية للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 5.25% في المنطقة 2913B و4.695% في المنطقة 2912، ليصبح إجمالي حصتها 35.25% و33.025% على التوالي.
ويقع الاكتشاف في حوض "أورانج"، الذي شهد في فبراير/ شباط 2022 الإعلان عن احتياطيات بئر “فينوس” النفطية، والتي ارتفعت تقديراتها لاحقا من 3 مليارات إلى 6 مليارات برميل مكافئ، وفقا لمنصة "الطاقة".
ونشر الموقع الإلكتروني لشركة "قطر للطاقة"، اليوم الأحد، خريطة تبين موقع الامتيازين النفطيين في ناميبيا.
بينما ستحتفظ "توتال إنرجي"، المشغّلة للاكتشاف، بحصة 45.25% في المنطقة 2913B و42.475% في المنطقة 2912، فيما يشارك شركاء آخرون مثل "إمباكت أويل آند غاز" و"نامكور" بحصص متفاوتة.
وأعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، عن سعادته بتوسيع وجود الشركة في قطاع الاستكشاف بأفريقيا، مؤكدا أهمية الاتفاقية لتطوير بئر “فينوس” الواعدة، بحسب بيان لشركة "قطر للطاقة".
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