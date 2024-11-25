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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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09:16 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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https://sarabic.ae/20241125/إسرائيل-توافق-مبدئيا-على-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1095145625.html
إسرائيل توافق مبدئيا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"
إسرائيل توافق مبدئيا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأحد، أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T01:47+0000
2024-11-25T01:47+0000
إسرائيل
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وأوضحت الهيئة أن نتنياهو يسعى لتقديم الاتفاق كخطوة تخدم مصلحة إسرائيل وليس كتنازل، مضيفة أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية.ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي، لم تُكشف هويته، أن الضوء الأخضر لم يُمنح بعد لتنفيذ الاتفاق، إذ لا تزال هناك قضايا عالقة بحاجة إلى حل، لكنه أكد أن التوجه العام لإسرائيل هو المضي قدمًا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.وأمس الأحد، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريبا.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، بأن "هوكشتاين هدّد بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام"، مضيفة "هوكشتاين مرّر تهديده إلى المسؤولين الإسرائيليين مباشرة وعبر السفير في واشنطن".ووصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، مساء الأربعاء الماضي، قادمًا من بيروت، حيث أطلع الجانب الإسرائيلي على نتائج محادثاته في بيروت بخصوص بنود التسوية.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة، واعتبر أن الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي.وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحزب قدم ملاحظات على المقترح الأمريكي، وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.يوم الأربعاء، صرح أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شهدت تقدمًا ملموسًا. وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى هوكستين محادثات في تل أبيب.
https://sarabic.ae/20241124/إعلام-هوكشتاين-هدد-بالانسحاب-من-الوساطة-بين-لبنان-وإسرائيل-في-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-قريبا-1095142668.html
https://sarabic.ae/20241119/هل-ينجح-المبعوث-الأمريكي-هذه-المرة-في-الخروج-باتفاق-حول-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094964242.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

إسرائيل توافق مبدئيا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"

01:47 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Richard Drew
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأحد، أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على صياغة طريقة لعرض الاتفاق على الجمهور الإسرائيلي، في حال موافقة حزب الله عليه.
وأوضحت الهيئة أن نتنياهو يسعى لتقديم الاتفاق كخطوة تخدم مصلحة إسرائيل وليس كتنازل، مضيفة أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية.
هوكشتاين في بيروت: نحن بحاجة لإيجاد لحل دبلوماسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
إعلام: هوكشتاين هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق قريبا
أمس, 19:14 GMT
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي، لم تُكشف هويته، أن الضوء الأخضر لم يُمنح بعد لتنفيذ الاتفاق، إذ لا تزال هناك قضايا عالقة بحاجة إلى حل، لكنه أكد أن التوجه العام لإسرائيل هو المضي قدمًا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وأمس الأحد، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريبا.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، بأن "هوكشتاين هدّد بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام"، مضيفة "هوكشتاين مرّر تهديده إلى المسؤولين الإسرائيليين مباشرة وعبر السفير في واشنطن".
ووصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، مساء الأربعاء الماضي، قادمًا من بيروت، حيث أطلع الجانب الإسرائيلي على نتائج محادثاته في بيروت بخصوص بنود التسوية.
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
راديو
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان؟
19 نوفمبر, 14:19 GMT
وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة، واعتبر أن الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي.
وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحزب قدم ملاحظات على المقترح الأمريكي، وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.
يوم الأربعاء، صرح أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شهدت تقدمًا ملموسًا. وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى هوكستين محادثات في تل أبيب.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
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