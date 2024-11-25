https://sarabic.ae/20241125/إسرائيل-توافق-مبدئيا-على-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1095145625.html

إسرائيل توافق مبدئيا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"

إسرائيل توافق مبدئيا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"

سبوتنيك عربي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأحد، أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T01:47+0000

2024-11-25T01:47+0000

2024-11-25T01:47+0000

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وأوضحت الهيئة أن نتنياهو يسعى لتقديم الاتفاق كخطوة تخدم مصلحة إسرائيل وليس كتنازل، مضيفة أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية.ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي، لم تُكشف هويته، أن الضوء الأخضر لم يُمنح بعد لتنفيذ الاتفاق، إذ لا تزال هناك قضايا عالقة بحاجة إلى حل، لكنه أكد أن التوجه العام لإسرائيل هو المضي قدمًا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.وأمس الأحد، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريبا.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، بأن "هوكشتاين هدّد بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام"، مضيفة "هوكشتاين مرّر تهديده إلى المسؤولين الإسرائيليين مباشرة وعبر السفير في واشنطن".ووصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، مساء الأربعاء الماضي، قادمًا من بيروت، حيث أطلع الجانب الإسرائيلي على نتائج محادثاته في بيروت بخصوص بنود التسوية.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة، واعتبر أن الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي.وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحزب قدم ملاحظات على المقترح الأمريكي، وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.يوم الأربعاء، صرح أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شهدت تقدمًا ملموسًا. وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى هوكستين محادثات في تل أبيب.

https://sarabic.ae/20241124/إعلام-هوكشتاين-هدد-بالانسحاب-من-الوساطة-بين-لبنان-وإسرائيل-في-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-قريبا-1095142668.html

https://sarabic.ae/20241119/هل-ينجح-المبعوث-الأمريكي-هذه-المرة-في-الخروج-باتفاق-حول-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094964242.html

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