اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها في مطار أنطاليا التركية... فيديو
© Sputnik . Sergey Pivovarov/
تابعنا عبر
اشتعلت النيران في طائرة نقل الركاب الروسية من طراز "سوخوي سوبرجيت 100"، يوم أمس الأحد، أثناء هبوطها في مطار مدينة أنطاليا التركية.
وكانت الطائرة قادمة من مدينة سوتشي الروسية إلى مدينة أنطاليا التركية، وكان على متنها 89 راكبا، وتم إجلاء الجميع بسلام.
وبدأ الحريق في أحد محركات الطائرة إثر ارتطامها بالأرض بشكل قوي بسبب قوة الرياح وتغير مفاجئ في مسارها على مدرج الطائرة.
وتمكن موظفو الإطفاء وخدمات الطوارئ بالمطار من إخماد الحريق المشتعل.
اشتعلت النيران في طائرة نقل الركاب الروسية "سوخوي سوبرجيت 100"، أثناء هبوطها في مطار أنطاليا التركي، يوم أمس الأحد، وكانت الطائرة قادمة من مدينة سوتشي الروسية إلى مدينة أنطاليا التركية، وكان على متنها 89 راكبا، وتم إجلاء جميع الركاب بسلام— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 25, 2024
وبدأ الحريق في أحد محركات الطائرة إثر… pic.twitter.com/n0srIOYwQH
وتم إغلاق مطار أنطاليا حتى الساعة 3 فجرا بالوقيت المحلي، وقالت وزارة النقل التركية في بيان صحفي، إنه "تم إلغاء جميع الرحلات القادمة إلى مطار أنطاليا حتى الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي، وتم إجلاء 89 راكبا و6 من أفراد الطاقم بسلام من الطائرة".