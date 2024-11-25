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https://sarabic.ae/20241125/اشتعال-النيران-في-طائرة-ركاب-روسية-أثناء-هبوطها-في-مطار-أنطاليا-التركية-فيديو-1095148955.html
اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها في مطار أنطاليا التركية... فيديو
اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها في مطار أنطاليا التركية... فيديو
سبوتنيك عربي
اشتعلت النيران في طائرة نقل الركاب الروسية من طراز "سوخوي سوبرجيت 100"، يوم أمس الأحد، أثناء هبوطها في مطار مدينة أنطاليا التركية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T07:16+0000
2024-11-25T07:16+0000
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وكانت الطائرة قادمة من مدينة سوتشي الروسية إلى مدينة أنطاليا التركية، وكان على متنها 89 راكبا، وتم إجلاء الجميع بسلام.وتمكن موظفو الإطفاء وخدمات الطوارئ بالمطار من إخماد الحريق المشتعل.وتم إغلاق مطار أنطاليا حتى الساعة 3 فجرا بالوقيت المحلي، وقالت وزارة النقل التركية في بيان صحفي، إنه "تم إلغاء جميع الرحلات القادمة إلى مطار أنطاليا حتى الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي، وتم إجلاء 89 راكبا و6 من أفراد الطاقم بسلام من الطائرة".
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روسيا, نادي الفيديو

اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها في مطار أنطاليا التركية... فيديو

07:16 GMT 25.11.2024
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة سوخوي سوبرجيت 100 الروسية
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
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اشتعلت النيران في طائرة نقل الركاب الروسية من طراز "سوخوي سوبرجيت 100"، يوم أمس الأحد، أثناء هبوطها في مطار مدينة أنطاليا التركية.
وكانت الطائرة قادمة من مدينة سوتشي الروسية إلى مدينة أنطاليا التركية، وكان على متنها 89 راكبا، وتم إجلاء الجميع بسلام.

وبدأ الحريق في أحد محركات الطائرة إثر ارتطامها بالأرض بشكل قوي بسبب قوة الرياح وتغير مفاجئ في مسارها على مدرج الطائرة.

وتمكن موظفو الإطفاء وخدمات الطوارئ بالمطار من إخماد الحريق المشتعل.
وتم إغلاق مطار أنطاليا حتى الساعة 3 فجرا بالوقيت المحلي، وقالت وزارة النقل التركية في بيان صحفي، إنه "تم إلغاء جميع الرحلات القادمة إلى مطار أنطاليا حتى الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي، وتم إجلاء 89 راكبا و6 من أفراد الطاقم بسلام من الطائرة".
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