https://sarabic.ae/20241125/المعلق-البارز-خليل-البلوشي-في-مأزق-بعد-تصريحات-عن-أحد-أندية-قطر-ماذا-قال؟-1095153794.html

المعلق البارز خليل البلوشي في "مأزق" بعد تصريحات عن أحد أندية قطر.. ماذا قال؟

المعلق البارز خليل البلوشي في "مأزق" بعد تصريحات عن أحد أندية قطر.. ماذا قال؟

سبوتنيك عربي

أثار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، أزمة في الآونة الأخيرة بسبب تصريحاته خلال مباراة كرة القدم، التي أقيمت يوم السبت الماضي، بين النادي العربي والدحيل... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T09:36+0000

2024-11-25T09:36+0000

2024-11-25T10:00+0000

مجتمع

رياضة

منوعات

الأخبار

قطر

أخبار قطر اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084544627_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_4338a178faff151ecf31d603d0c4a29a.jpg

وزعم البلوشي، أثناء المباراة، بـ"وجود 3 أحزاب تتنازع في النادي العربي، وهو ما أدى إلى تدهور مستواه الفني".وخرجت إدارة النادي العربي، لتنفي بشكل تام مزاعم خليل البلوشي، وأكدت أنها "تفتقر إلى الدقة والمصداقية"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.وأكدت إدارة العربي، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "لا وجود لأي "أحزاب" داخل النادي، فالجميع يعمل بتكاتف وحرص على مصلحة النادي وأن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت أجواء من الشورى والتوافق، مما يؤكد وحدة الصف وروح الإخاء داخل الكيان".وأشارت النادي إلى أن "تصريحات المعلق أثارت استياء إدارة النادي وجماهيره، كما تسببت في قلق بين محبي النادي ورموزه السابقين، الذين طالبوا بتوضيح الموقف، ورغم تفهمنا لنية المعلق في التعبير عن محبته للنادي، إلا أن مثل هذه التصريحات تسهم في تأجيج الفتنة ولا تخدم الاستقرار الذي نعمل جاهدين لتحقيقه".وتابعت إدارة النادي العربي: "بفضل تكاتف جميع أفراد النادي من الإدارة والجماهير تم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة، حيث حصلنا على أكثر من 35 بطولة في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى درع التفوق، لم يكن هذا النجاح ممكنا لولا دعم وتعاون الجميع في النادي العربي، فهل يمكن تحقيق هذه الإنجازات بوجود ما وصفة المعلق من فرقة وأحزاب".وشددت إدارة النادي، في بيانها، على "رفضها القاطع لهذه الادعاءات، التي تفتقر لأي سند موضوعي وتمس بصورة النادي وتاريخه"، كما أكدت لجماهير النادي أنها لن تتوانى عن "اتخاذ كافة الإجراءات لحماية وحدة النادي وسمعته".

https://sarabic.ae/20210306/الخرقة-ما-تنرز-بماذا-وصف-تركي-آل-الشيخ-وليد-الفراج؟-1048293689.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, منوعات, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم