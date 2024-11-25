تحطم طائرة شحن بالقرب من مطار فيلنيوس في ليتوانيا
05:14 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 05:41 GMT 25.11.2024)
© AP Photoتحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها
© AP Photo
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تحطمت صباح اليوم الاثنين، طائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" (DHL) الألمانية، بالقرب من مطار فيلنيوس في ليتوانيا.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، استنادًا إلى مصدر في الشرطة الليتوانية، تعرضت الطائرة لحادث تحطم بالقرب من المطار.
وقال متحدثون باسم مطار فيلنيوس وشرطة ليتوانيا للوكالة إن طائرة الشحن تحطمت، اليوم الاثنين، قرابة الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش.
وبحسب بيانات موقع "FlightAware"، فإن طائرة شركة "دي إتش إل"، التي تحطمت في ليتوانيا، كانت قادمة من مدينة لايبزيغ الألمانية.
🚨#BREAKING: Plane crashes into residential building in Liepkalnis, Lithuania, sparking massive fire.— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) November 25, 2024
📌#Liepkalnis | #Lithuania
At least one person is dead and two others were injured after a DHL cargo plane carrying four people crashed into a residential building in… pic.twitter.com/q3ECRTKkIY
وبسحب وسائل إعلام محلية، فإن 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة، توفي أحدهم بينما نجا بقية أفراد الطاقم.
وأشارت إلى أن الطائرة سقطت وتحطمت فوق المباني السكنية المجاورة للمطار.