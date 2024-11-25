https://sarabic.ae/20241125/حوض-جيانغ-نان-الصيني-يسلم-ناقلة-غاز-ضخمة-إلى-دولة-عربية--1095169648.html
حوض "جيانغ نان" الصيني يسلم ناقلة غاز ضخمة إلى دولة عربية
حوض "جيانغ نان" الصيني يسلم ناقلة غاز ضخمة إلى دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" الإماراتية، اليوم الاثنين، استلامها ناقلة "الشليلة"، وهي الأولى من 6 ناقلات جديدة للغاز المسال تنتظر الشركة... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:34+0000
2024-11-25T13:34+0000
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وسيتم التعاقد على تشغيل ناقلة "الشليلة" مباشرة مع أحد العملاء الرائدين عالميًا فور تسلمها؛ ما يعزز أسطول "أدنوك" المكون من أكثر من 300 سفينة للشحن البحري والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البحرية.وعززت "أدنوك للإمداد والخدمات"، خلال عام 2024، تنمية وتحديث قاعدة أصولها من خلال ترسية عقود بناء جديدة لما يصل إلى 23 سفينة جديدة موفرة للطاقة، بما يشمل بناء 8 إلى 10 ناقلات غاز مسال، و9 ناقلات إيثان عملاقة، و4 ناقلات أمونيا عملاقة، لتضيف عقودًا تراكمية طويلة المدى تزيد على 340 عامًا.
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العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
حوض "جيانغ نان" الصيني يسلم ناقلة غاز ضخمة إلى دولة عربية
أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" الإماراتية، اليوم الاثنين، استلامها ناقلة "الشليلة"، وهي الأولى من 6 ناقلات جديدة للغاز المسال تنتظر الشركة استلامها من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن.
وسيتم التعاقد على تشغيل ناقلة "الشليلة" مباشرة مع أحد العملاء الرائدين عالميًا فور تسلمها؛ ما يعزز أسطول "أدنوك" المكون من أكثر من 300 سفينة للشحن البحري والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البحرية.
وتبلغ سعة "الشليلة" 175 ألف متر مكعب، وهي أكبر بكثير من سعة ناقلات أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" الحالية، والبالغة 137 ألف متر مكعب، وتستعمل الناقلة الجديدة تقنيات موفرة للطاقة، بما يشمل محركين رئيسين ثنائيي الوقود يعملان بالوقود المزدوج للغاز الطبيعي المسال.
وصُممت الناقلة بميزات تساعد على تقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتكنولوجيا الناقلات الحالية، ومن المتوقع أن تستلم الشركة ناقلات الغاز المسال الخمس الإضافية في عامي 2025 و2026، بحسب ما نقله موقع "الطاقة" الإخباري.
28 نوفمبر 2022, 17:08 GMT
ويشار إلى أن الإمارات، أرست في عام 2022 عقودًا على حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء 6 ناقلات للغاز المسال ضمن إطار خطط توسيع أسطول أدنوك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي بصفته مصدر طاقة منخفض الكربون.
وعززت "أدنوك للإمداد والخدمات"، خلال عام 2024، تنمية وتحديث قاعدة أصولها من خلال ترسية عقود بناء جديدة لما يصل إلى 23 سفينة جديدة موفرة للطاقة، بما يشمل بناء 8 إلى 10 ناقلات غاز مسال، و9 ناقلات إيثان عملاقة، و4 ناقلات أمونيا عملاقة، لتضيف عقودًا تراكمية طويلة المدى تزيد على 340 عامًا.