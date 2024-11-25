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https://sarabic.ae/20241125/رجل-يصدم-بثعبان-ضخم-يتدلى-من-أسفل-شاحنته-فيديو-1095150875.html
رجل يصدم بثعبان ضخم يتدلى من أسفل شاحنته... فيديو
رجل يصدم بثعبان ضخم يتدلى من أسفل شاحنته... فيديو
سبوتنيك عربي
في حادثة مرعبة تفاجأ رجل يدعى آرون ريكس بوجود ثعبان ضخم يتدلى من مقدمة شاحنته بالقرب من المحرك. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T08:27+0000
2024-11-25T08:27+0000
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عندما أخذ آرون ريكس استراحة الغداء، لاحظ شيئًا يتدلى من مقدمة شاحنته بالقرب من المحرك، وقال: "اعتقدت أنها كيس أو نوع من البلاستيك. ربما دهست شيئًا ما. لذا عدت إلى الشاحنة لأرى ما هو، وكنت مصدومًا تمامًا عندما رأيت هذه الثعبان الضخم ينظر إليّ".من المعتقد أن الثعبان الضخم قد سافر إلى سكوتسديل من منطقة ميسا مع آرون الذي أصبح الآن بحاجة إلى الإنقاذ، لذلك اتصل بخط الشرطة، ثم تم نقله إلى إدارة الإطفاء في سكوتسديل.وتمكن رجال الإطفاء بإخراج الثعبان، ولم يتعرض الثعبان لأذى خلال العملية.ولم يصدق العاملون في محمية فينيكس للزواحف هذا الاكتشاف في البداية، ولكنهم كانوا سعداء بأخذ الأفعى إلى داخل المحمية، وقالوا إنها محظوظة لأنها في أمان.قال ماسون بريل من محمية فينيكس للزواحف: "في كثير من الأحيان، عندما تدخل الحيوانات إلى المحركات، لا يكون الأمر جيدًا أبدًا. فقد تعلق في حزام، أو تحرق نفسها، لذا فإن هذه الفتاة لم تصب بأذى. ربما تكون مصابة بحرق بسيط هنا، لكن لا شيء خطير للغاية".
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نادي الفيديو, العالم

رجل يصدم بثعبان ضخم يتدلى من أسفل شاحنته... فيديو

08:27 GMT 25.11.2024
CC0 / pixabay / ثعبان (صورة أرشيفية)
ثعبان (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
في حادثة مرعبة تفاجأ رجل يدعى آرون ريكس بوجود ثعبان ضخم يتدلى من مقدمة شاحنته بالقرب من المحرك.
عندما أخذ آرون ريكس استراحة الغداء، لاحظ شيئًا يتدلى من مقدمة شاحنته بالقرب من المحرك، وقال: "اعتقدت أنها كيس أو نوع من البلاستيك. ربما دهست شيئًا ما. لذا عدت إلى الشاحنة لأرى ما هو، وكنت مصدومًا تمامًا عندما رأيت هذه الثعبان الضخم ينظر إليّ".
من المعتقد أن الثعبان الضخم قد سافر إلى سكوتسديل من منطقة ميسا مع آرون الذي أصبح الآن بحاجة إلى الإنقاذ، لذلك اتصل بخط الشرطة، ثم تم نقله إلى إدارة الإطفاء في سكوتسديل.
وتمكن رجال الإطفاء بإخراج الثعبان، ولم يتعرض الثعبان لأذى خلال العملية.
ولم يصدق العاملون في محمية فينيكس للزواحف هذا الاكتشاف في البداية، ولكنهم كانوا سعداء بأخذ الأفعى إلى داخل المحمية، وقالوا إنها محظوظة لأنها في أمان.
قال ماسون بريل من محمية فينيكس للزواحف: "في كثير من الأحيان، عندما تدخل الحيوانات إلى المحركات، لا يكون الأمر جيدًا أبدًا. فقد تعلق في حزام، أو تحرق نفسها، لذا فإن هذه الفتاة لم تصب بأذى. ربما تكون مصابة بحرق بسيط هنا، لكن لا شيء خطير للغاية".
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