https://sarabic.ae/20241125/علماء--يكشفون-عن-أمل-جديد-في-علاج-سرطان-المخ-القاتل-1095168914.html

علماء يكشفون عن أمل جديد في علاج سرطان المخ القاتل

علماء يكشفون عن أمل جديد في علاج سرطان المخ القاتل

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من تطوير نهج رائد يجمع بين التحليل الجيني والمراقبة في الوقت الحقيقي لسلوك الخلايا السرطانية، ما يوفر إمكانيات جديدة لعلاج الورم الأرومي الدبقي،... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T13:28+0000

2024-11-25T13:28+0000

2024-11-25T13:28+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تخيل أنك تحاول هزيمة عدو يغير باستمرار استراتيجيته في المعركة. هذا هو التحدي الذي يواجهه الأطباء عند علاج ورم الدماغ الأرومي الدبقي، وهو سرطان دماغي عدواني يتفوق بشكل روتيني على العلاجات الحالية.يوضح الدكتور ديفيد ناثانسون، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ في جامعة كاليفورنيا: "تعتمد العديد من علاجات السرطان على الملف الجيني لورم المريض. ومع ذلك، لا يمكن للخصائص الجينومية وحدها التنبؤ دائمًا بكيفية استجابة الورم للعلاج. تستكشف هذه الدراسة نهجًا جديدًا ينظر إلى ما هو أبعد من المخطط الجيني للورم، حيث نجمع بين البيانات الجينية والاختبارات الوظيفية لإظهار كيفية استجابة الخلايا السرطانية الحية للعلاجات".وبحسب مجلة "news-medical"، كشف البحث أن العلاجات القياسية مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي يمكن أن تغير آلية تدمير الورم لذاته، لكن هذا التأثير يعتمد على سمات وراثية محددة، مثل وجود جين p53 وظيفي. وقد أدت هذه الرؤية إلى اختبار ABBV-155، وهو عقار تجريبي يستهدف BCL-XL، وهو بروتين يساعد الخلايا السرطانية على تجنب الموت.يؤكد الدكتور تيموثي كلوجيسي، الأستاذ في علم الأورام العصبية في جامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك في الدراسة، على الآثار المترتبة على ذلك: "توفر النتائج مسارًا واضحًا نحو تطوير علاجات مستهدفة ومحددة للمرضى والتي يمكن أن تعمل على تحسين النتائج بشكل كبير للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالورم الأرومي الدبقي".ويستعد الفريق الآن لاختبار هذا العلاج المركب الواعد في التجارب السريرية، مما يوفر أملاً جديدًا للمرضى الذين يواجهون هذا التشخيص المدمر.علماء روس يحسنون عملية التشخيص المبكر لسرطان الرحماكتشاف "قناة كالسيوم" جديدة في جسم الإنسان قد يحدث ثورة في علاج الآلام

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علوم, الصحة