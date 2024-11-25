https://sarabic.ae/20241125/قدرات-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095169548.html
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
سبوتنيك عربي
يصنف صاروخ "أوريشنيك" ضمن أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، وهو صاروخ باليستي فرط صوتي يمكنه الانطلاق بسرعة 3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:32+0000
2024-11-25T13:32+0000
2024-11-25T13:32+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سلاح روسيا
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وزودت روسيا هذا الصاروخ برؤوس حربية زنتها الإجمالية 1.2 طن، تعمل بتقنية الرؤوس الانزلاقية التي تدخل الغلاف الجوي بسرعات خارقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
يصنف صاروخ "أوريشنيك" ضمن أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، وهو صاروخ باليستي فرط صوتي يمكنه الانطلاق بسرعة 3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة).
وزودت روسيا هذا الصاروخ برؤوس حربية زنتها الإجمالية 1.2 طن، تعمل بتقنية الرؤوس الانزلاقية التي تدخل الغلاف الجوي بسرعات خارقة.