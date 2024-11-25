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https://sarabic.ae/20241125/لسبب-غريب-رونالدو-يواجه-دعوى-قضائية-في-أوروبا----1095170936.html
لسبب غريب... رونالدو يواجه دعوى قضائية في أوروبا
لسبب غريب... رونالدو يواجه دعوى قضائية في أوروبا
سبوتنيك عربي
رفعت دعوى قضائية في بريطانيا بحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم سداده فاتورة عملية تجميل، تبلغ 40 ألف جنيه إسترليني. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:57+0000
2024-11-25T13:57+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090533284_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_9bfc5542973f101bb6418164681a4699.jpg
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، زعم الطبيب روشان رافيندران أن "الدون" مدين له بتكاليف العملية التي أجراها عندما كان مع مانشستر يونايند في عامي 2021 و2022، لذلك رفع دعوة قضائية بحقه.ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الطبيب رافيندران يحظى بثقة كبار الشخصيات، مثل السياسيين ونجوم الرياضة ومشاهير هوليوود.
https://sarabic.ae/20230523/صحيفة-كريستيانو-رونالدو-يعتزم-الرحيل-عن-النصر-السعودي-والعودة-إلى-أوروبا-1077341654.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

لسبب غريب... رونالدو يواجه دعوى قضائية في أوروبا

13:57 GMT 25.11.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوركريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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تابعنا عبر
رفعت دعوى قضائية في بريطانيا بحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم سداده فاتورة عملية تجميل، تبلغ 40 ألف جنيه إسترليني.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، زعم الطبيب روشان رافيندران أن "الدون" مدين له بتكاليف العملية التي أجراها عندما كان مع مانشستر يونايند في عامي 2021 و2022، لذلك رفع دعوة قضائية بحقه.

وحول استفسارات وسائل الإعلام إذا كانت العملية خاصة به أم بأحد أفراد أسرته، رفض الطبيب المُتخصص في حقن "البوتوكس" و"الفيلر" الكشف عن تفاصيل العلاج الذي قدّمه لِرونالدو، مُكتفيا بالقول: "هناك مسألة قانونية جارية، وبصفتي طبيبا مُحترفا، لا أناقش أمور مرضاي".

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
مجتمع
صحيفة: كريستيانو رونالدو يعتزم الرحيل عن النصر السعودي والعودة إلى أوروبا
23 مايو 2023, 11:42 GMT
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الطبيب رافيندران يحظى بثقة كبار الشخصيات، مثل السياسيين ونجوم الرياضة ومشاهير هوليوود.
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