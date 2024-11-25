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https://sarabic.ae/20241125/محكمة-واشنطن-تسقط-القضية-المرفوعة-ضد-ترامب-بشأن-اقتحام-الكابيتول-1095184748.html
محكمة واشنطن تسقط القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن اقتحام الكابيتول
محكمة واشنطن تسقط القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن اقتحام الكابيتول
سبوتنيك عربي
أسقطت محكمة واشنطن، بناء على طلب مكتب المدعي العام، القضية الجنائية المرفوعة ضد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بتهمة التدخل في انتخابات 2020... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T22:45+0000
2024-11-25T22:45+0000
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت القاضية تانيا تشوتكان خلال تلاوتها لقرار الحكم: "وافقت المحكمة على طلب إسقاط القضية دون إمكانية الاستئناف".جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
https://sarabic.ae/20230912/ترامب-يطالب-بتنحية-القاضية-المشرفة-على-محاكمته-في-قضية-اقتحام-مبنى-الكابيتول-1080941557.html
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ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

محكمة واشنطن تسقط القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن اقتحام الكابيتول

22:45 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh, Fileمبنى الكابيتول في واشنطن
مبنى الكابيتول في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh, File
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أسقطت محكمة واشنطن، بناء على طلب مكتب المدعي العام، القضية الجنائية المرفوعة ضد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بتهمة التدخل في انتخابات 2020 واقتحام مبنى الكابيتول، وجاء ذلك وفق قرار المحكمة.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت القاضية تانيا تشوتكان خلال تلاوتها لقرار الحكم: "وافقت المحكمة على طلب إسقاط القضية دون إمكانية الاستئناف".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في اقتحام الكابيتول
12 سبتمبر 2023, 00:47 GMT
جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.
وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
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Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
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