https://sarabic.ae/20241125/محكمة-واشنطن-تسقط-القضية-المرفوعة-ضد-ترامب-بشأن-اقتحام-الكابيتول-1095184748.html
محكمة واشنطن تسقط القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن اقتحام الكابيتول
محكمة واشنطن تسقط القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن اقتحام الكابيتول
سبوتنيك عربي
أسقطت محكمة واشنطن، بناء على طلب مكتب المدعي العام، القضية الجنائية المرفوعة ضد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بتهمة التدخل في انتخابات 2020... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T22:45+0000
2024-11-25T22:45+0000
2024-11-25T22:45+0000
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت القاضية تانيا تشوتكان خلال تلاوتها لقرار الحكم: "وافقت المحكمة على طلب إسقاط القضية دون إمكانية الاستئناف".جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
https://sarabic.ae/20230912/ترامب-يطالب-بتنحية-القاضية-المشرفة-على-محاكمته-في-قضية-اقتحام-مبنى-الكابيتول-1080941557.html
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ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
محكمة واشنطن تسقط القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن اقتحام الكابيتول
أسقطت محكمة واشنطن، بناء على طلب مكتب المدعي العام، القضية الجنائية المرفوعة ضد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بتهمة التدخل في انتخابات 2020 واقتحام مبنى الكابيتول، وجاء ذلك وفق قرار المحكمة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت القاضية تانيا تشوتكان خلال تلاوتها لقرار الحكم: "وافقت المحكمة على طلب إسقاط القضية دون إمكانية الاستئناف".
12 سبتمبر 2023, 00:47 GMT
جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته
الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.
وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.