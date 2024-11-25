https://sarabic.ae/20241125/مصدر-لـسبوتنيك-التسوية-بين-لبنان-وإسرائيل-أنجزت-والإعلان-عنها-الأربعاء-المقبل-1095179921.html
مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
سبوتنيك عربي
كشف مصدر سياسي مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أن التسوية بين لبنان وإسرائيل تم إنجازها، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي، يوم... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T18:56+0000
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وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "التسوية بين لبنان وإسرائيل أُنجزت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعلن من لبنان خلال يومين وعلى الأرجح يوم الأربعاء المقبل عن وقف إطلاق للنار".وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاقات، مما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.ووصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، مساء الأربعاء الماضي، قادمًا من بيروت، حيث أطلع الجانب الإسرائيلي على نتائج محادثاته في بيروت بخصوص بنود التسوية.وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.ويوم الأربعاء الفائت، صرح هوكشتاين، أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شهدت تقدمًا ملموسًا، وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى المبعوث الأمريكي محادثات في تل أبيب.
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https://sarabic.ae/20241124/إعلام-هوكشتاين-هدد-بالانسحاب-من-الوساطة-بين-لبنان-وإسرائيل-في-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-قريبا-1095142668.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
18:56 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 19:13 GMT 25.11.2024)
كشف مصدر سياسي مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أن التسوية بين لبنان وإسرائيل تم إنجازها، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء المقبل.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "التسوية بين لبنان وإسرائيل أُنجزت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعلن من لبنان خلال يومين وعلى الأرجح يوم الأربعاء المقبل عن وقف إطلاق للنار".
وأوضح أن "التسوية تتضمن انتخاب رئيس للجمهورية، وغيرها من البنود المعروفة (المنتشرة على وسائل الإعلام)".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاقات، مما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
ووصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، مساء الأربعاء الماضي، قادمًا من بيروت، حيث أطلع الجانب الإسرائيلي على نتائج محادثاته في بيروت بخصوص بنود التسوية.
وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
ويوم الأربعاء الفائت، صرح هوكشتاين، أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني
نبيه بري، شهدت تقدمًا ملموسًا، وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى المبعوث الأمريكي محادثات في تل أبيب.