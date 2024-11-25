https://sarabic.ae/20241125/ميزات-الصاروخ-الروسي-الأحدث-أوريشنيك-1095155098.html
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
2024-11-25T10:09+0000
2024-11-25T10:09+0000
2024-11-25T10:09+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
الجيش الروسي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
شنّ الجيش الروسي هجوما على مجمع صناعي عسكري في دنيبروبتروفسك، بواسطة صاروخ "أوريشنيك" الروسي الجديد والمتطور، ردًا على هجمات نظام كييف بأسلحة غربية بعيدة المدى (أتاكمز وستورم شادو)على منشآت في الأراضي الروسية. نكشف في إنفوغراف "سبوتنيك" عن أبرز ميزات الصاروخ الروسي الأحدث.
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