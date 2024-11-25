https://sarabic.ae/20241125/وداعا-للحصان-طفل-صيني-يتجول-على-ظهر-كلب-روبوت-فيديو-1095167299.html
وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديو
وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل بعمر أربع سنوات، راكبًا على روبوت أشبه بالفرس ويتجول في أحد الشوارع في الصين. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T12:51+0000
2024-11-25T12:51+0000
2024-11-25T12:51+0000
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ويظهر الفيديو الذي مدته ثماني ثواني، الطفل وهو مستمتع بالركوب على ظهر الروبوت بأريحية تامة، دون القيام بأي جهد للتأثير على حركة الحيوان الآلي.ويشبه الروبوت الحصان أحد الروبوتات التي تتخذ صورة الحيوانات الأليفة مثل "إي أر إس 7"، الخاص بشركة "سوني" مع فارق أنه تم تصميمه ليكون أكثر شبهاً بالكلب في المظهر والسلوك.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديو
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل بعمر أربع سنوات، راكبًا على روبوت أشبه بالفرس ويتجول في أحد الشوارع في الصين.
ويظهر الفيديو الذي مدته ثماني ثواني، الطفل وهو مستمتع بالركوب على ظهر الروبوت بأريحية تامة، دون القيام بأي جهد للتأثير على حركة الحيوان الآلي.
ويبلغ طول الحيوان الآلي نحو ثلاثة أقدام، ويحوي على أنظمة مبرمجة على السير بخطوات ثابتة تجنب الأطفال من السقوط أثناء الركوب.
ويشبه الروبوت الحصان أحد الروبوتات التي تتخذ صورة الحيوانات الأليفة مثل "إي أر إس 7"، الخاص بشركة "سوني" مع فارق أنه تم تصميمه ليكون أكثر شبهاً بالكلب في المظهر والسلوك.