استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
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بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
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بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
سبوتنيك عربي
استطلاع رأي: أكثر من نصف سكان أوكرانيا يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن
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ويوضح الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، ردود فعل الأوكرانيين تجاه الصراع، منذ عام 2022.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و"واتساب".
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استطلاع رأي: أكثر من نصف سكان أوكرانيا يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن
استطلاع رأي: أكثر من نصف سكان أوكرانيا يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن

استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم

12:12 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 12:21 GMT 26.11.2024)
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أظهر استطلاع جديد للرأي العام أجرته مؤسسة "غالوب"، في الآونة الأخيرة، أن أكثر من نصف سكان أوكرانيا تقريبًا (52%)، عبروا عن إرادتهم في بدء بلادهم المفاوضات مع روسيا، في أقرب وقت ممكن. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة، استعداده لبدء عملية السلام، فيما رفض فلاديمير زيلينسكي، رسميا إجراء محادثات مع روسيا.
ويوضح الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، ردود فعل الأوكرانيين تجاه الصراع، منذ عام 2022.
نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للحرب - سبوتنيك عربي
نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للحرب - سبوتنيك عربي
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