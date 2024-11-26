https://sarabic.ae/20241126/استطلاع-للرأي-نصف-سكان-أوكرانيا-يريدون-نهاية-سريعة-للصراع-1095201588.html
استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
سبوتنيك عربي
استطلاع رأي: أكثر من نصف سكان أوكرانيا يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن
2024-11-26T12:12+0000
2024-11-26T12:12+0000
2024-11-26T12:21+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095200784_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8d6ab00a9bd02be12c6d4ee2dca059b.jpg
ويوضح الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، ردود فعل الأوكرانيين تجاه الصراع، منذ عام 2022.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و"واتساب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095200784_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cbc83170ea5360b60b5b3baf113e3f38.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاع رأي: أكثر من نصف سكان أوكرانيا يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن
استطلاع رأي: أكثر من نصف سكان أوكرانيا يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن
استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
12:12 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 12:21 GMT 26.11.2024)
أظهر استطلاع جديد للرأي العام أجرته مؤسسة "غالوب"، في الآونة الأخيرة، أن أكثر من نصف سكان أوكرانيا تقريبًا (52%)، عبروا عن إرادتهم في بدء بلادهم المفاوضات مع روسيا، في أقرب وقت ممكن. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة، استعداده لبدء عملية السلام، فيما رفض فلاديمير زيلينسكي، رسميا إجراء محادثات مع روسيا.
ويوضح الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، ردود فعل الأوكرانيين تجاه الصراع، منذ عام 2022.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و"واتساب".