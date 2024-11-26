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بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
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الرئيس الفنزويلي يعلن توقيع اتفاقية مع "سبوتنيك"
الرئيس الفنزويلي يعلن توقيع اتفاقية مع "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو+"، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T13:05+0000
2024-11-27T09:14+0000
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وأصبح ممثلو وكالة "سبوتنيك"، أول صحفيين من روسيا يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو +"، والذي يتم بثه مباشرة في جميع أنحاء البلاد.وقدم ممثلو وكالة "سبوتنيك" للرئيس مادورو، مجموعة من زينة شجرة عيد الميلاد، التي ترمز إلى انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في عام 1945.يذكر أن "Con Maduro +" (كون مادورو+) والتي تعني بالفنزويلية (مع مادورو) هو برنامج رئاسي أسبوعي بدأ بثه عام 2023 عشية الذكرى السنوية العاشرة لتولي نيكولاس مادورو مهامه رئيسا لفنزويلا.
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روسيا, سبوتنيك, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, سبوتنيك, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

الرئيس الفنزويلي يعلن توقيع اتفاقية مع "سبوتنيك"

13:05 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 09:14 GMT 27.11.2024)
© Sputnikالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستقبل نائبة رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ورئيسة "سبوتنيك" في الخارج أولغا ليسوغور، ورئيسة إدارة العمل مع دول أمريكا اللاتينية، داريا يورييفا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستقبل نائبة رئيس تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية ورئيسة سبوتنيك في الخارج أولغا ليسوغور، ورئيسة إدارة العمل مع دول أمريكا اللاتينية، داريا يورييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو+"، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
وأصبح ممثلو وكالة "سبوتنيك"، أول صحفيين من روسيا يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو +"، والذي يتم بثه مباشرة في جميع أنحاء البلاد.

وخلال بث البرنامج على الهواء، قدّم مادورو للجمهور، كضيوف خاصين من موسكو، نائبة رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ورئيسة "سبوتنيك" في الخارج أولغا ليسوغور، ورئيسة إدارة العمل مع دول أمريكا اللاتينية، داريا يورييفا.

وقدم ممثلو وكالة "سبوتنيك" للرئيس مادورو، مجموعة من زينة شجرة عيد الميلاد، التي ترمز إلى انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في عام 1945.

واعتبر الرئيس الفنزويلي هذه الزينة ذات أهمية خاصة قبل "الذكرى الثمانين للانتصار العظيم للاتحاد السوفيتي، الجيش الأحمر، على ألمانيا النازية".

يذكر أن "Con Maduro +" (كون مادورو+) والتي تعني بالفنزويلية (مع مادورو) هو برنامج رئاسي أسبوعي بدأ بثه عام 2023 عشية الذكرى السنوية العاشرة لتولي نيكولاس مادورو مهامه رئيسا لفنزويلا.
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