https://sarabic.ae/20241126/الرئس-الفنزويلي-يلعن-توقيع-اتفاقية-مع-سبوتنيك-1095235989.html

الرئيس الفنزويلي يعلن توقيع اتفاقية مع "سبوتنيك"

الرئيس الفنزويلي يعلن توقيع اتفاقية مع "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو+"، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T13:05+0000

2024-11-26T13:05+0000

2024-11-27T09:14+0000

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وأصبح ممثلو وكالة "سبوتنيك"، أول صحفيين من روسيا يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو +"، والذي يتم بثه مباشرة في جميع أنحاء البلاد.وقدم ممثلو وكالة "سبوتنيك" للرئيس مادورو، مجموعة من زينة شجرة عيد الميلاد، التي ترمز إلى انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في عام 1945.يذكر أن "Con Maduro +" (كون مادورو+) والتي تعني بالفنزويلية (مع مادورو) هو برنامج رئاسي أسبوعي بدأ بثه عام 2023 عشية الذكرى السنوية العاشرة لتولي نيكولاس مادورو مهامه رئيسا لفنزويلا.

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روسيا, سبوتنيك, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك