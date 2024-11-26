بعد اكتشاف مذهل... دعوة علمية إلى فرض حظر فوري على طهي كائنات بحرية شائعة

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نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
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البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مرايا العلوم
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09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
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مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
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https://sarabic.ae/20241126/بعد-اكتشاف-مذهل-دعوة-علمية-إلى-فرض-حظر-فوري-على-طهي-كائنات-بحرية-شائعة-1095224094.html
بعد اكتشاف مذهل... دعوة علمية إلى فرض حظر فوري على طهي كائنات بحرية شائعة
بعد اكتشاف مذهل... دعوة علمية إلى فرض حظر فوري على طهي كائنات بحرية شائعة
سبوتنيك عربي
شدد علماء في الأونة الأخيرة، على أن هناك سببا وجيها للغاية من أجل تجنب طريقة كلاسيكية في طهي كائنات بحرية شائعة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T17:41+0000
2024-11-26T17:41+0000
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ودعا علماء الحيوان من جامعة "غوتنبرج" السويدية، إلى فرض حظر فوري على طهي السرطانات حية (غليها)، بعد التوصل إلى اكتشاف رائد.وأثبت الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Biology"، أن السرطانات من الممكن أن تشعر بالألم حقا مثل أي حيوان آخر، مما يعني أن الغليان من المرجح أن يكون "موتا مؤلما للغاية".وفي دراستهم، استخدم الباحثون مسح الدماغ لمعرفة كيفية تفاعل الجهاز العصبي للسلطعونات، عندما تتعرض لمحفزات مؤلمة.وقد كشف هذا عن أول دليل، على أن السلطعونات تواجه الألم بنفس الطريقة تماما مثل البشر.وأخذ باحثو الدراسة سلطعونات شاطئية مشلولة جزئيا، والمعروفة أيضا باسم "السلطعون الأخضر الأوروبي"، وربطوا أقطابا كهربائية بمجموعات من الأعصاب تسمى العقد العصبية، التي تشكل نظامها العصبي المركزي.بعد ذلك، تعرّض السلطعونات لتحفيز كيميائي أو فيزيائي مؤلم، باستخدام محاليل حمض الأسيتيك ومجسات متخصصة، ليكتشفوا أن الضرر أو الضغط على المخالب والهوائيات والأرجل، تسبب في ارتفاع النشاط الكهربائي في العقد العصبية المرتبطة.كما اختبر الباحثون نفس المناطق بمحفزات غير مؤلمة، مثل الماء المالح، لكنهم لم يروا نفس النوع من رد الفعل.ويقول المؤلف الرئيسي للدرسة، إليفثيريوس كاسيوراس، وهو طالب الدكتوراه في جامعة غوتنبرج: "لم نتلق أي استجابات، لذا فإن ما رأيناه لم يكن بالتأكيد رد فعل، ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها، رأينا أن هذه كانت استجابات للألم".وتعد القشريات، في الاتحاد الأوروبي، واحدة من الحيوانات القليلة التي لا تغطيها قوانين الرعاية الاجتماعية، مما يعني أنه لا توجد إرشادات حول كيفية التعامل معها في المختبر أو في المطبخ، وهذا يعني أنه من القانوني تقطيع أو سلق السلطعون وهو لا يزال حيا، وهو ما لا ينطبق على أي من الثدييات التي يتناولها البشر.وطالب كاسيوراس، بضرورة تطبيق تقنيات أخرى، مثل الصعق الكهربائي في اللحظة التي يتم فيها اصطياد الكائنات البحرية.
https://sarabic.ae/20231021/سلطعون-يلقن-نسرا-درسا-في-المقاومة-فيديو-1082276630.html
https://sarabic.ae/20220314/ظهور-سلطعون-أزرق-عملاق-على-جانب-أحد-الطرق-في-البرازيل-فيديو-1059873756.html
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منوعات, الأخبار

بعد اكتشاف مذهل... دعوة علمية إلى فرض حظر فوري على طهي كائنات بحرية شائعة

17:41 GMT 26.11.2024
CC0 / DesignNPrint / pixabayأعماق البحار
أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
أعماق البحار
CC0 / DesignNPrint / pixabay
تابعنا عبر
شدد علماء في الأونة الأخيرة، على أن هناك سببا وجيها للغاية من أجل تجنب طريقة كلاسيكية في طهي كائنات بحرية شائعة.
ودعا علماء الحيوان من جامعة "غوتنبرج" السويدية، إلى فرض حظر فوري على طهي السرطانات حية (غليها)، بعد التوصل إلى اكتشاف رائد.
وأثبت الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Biology"، أن السرطانات من الممكن أن تشعر بالألم حقا مثل أي حيوان آخر، مما يعني أن الغليان من المرجح أن يكون "موتا مؤلما للغاية".
وفي دراستهم، استخدم الباحثون مسح الدماغ لمعرفة كيفية تفاعل الجهاز العصبي للسلطعونات، عندما تتعرض لمحفزات مؤلمة.
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21 أكتوبر 2023, 09:37 GMT
وقد كشف هذا عن أول دليل، على أن السلطعونات تواجه الألم بنفس الطريقة تماما مثل البشر.
وأخذ باحثو الدراسة سلطعونات شاطئية مشلولة جزئيا، والمعروفة أيضا باسم "السلطعون الأخضر الأوروبي"، وربطوا أقطابا كهربائية بمجموعات من الأعصاب تسمى العقد العصبية، التي تشكل نظامها العصبي المركزي.
بعد ذلك، تعرّض السلطعونات لتحفيز كيميائي أو فيزيائي مؤلم، باستخدام محاليل حمض الأسيتيك ومجسات متخصصة، ليكتشفوا أن الضرر أو الضغط على المخالب والهوائيات والأرجل، تسبب في ارتفاع النشاط الكهربائي في العقد العصبية المرتبطة.

ويوضح كاسيوراس: "أظهرت نتائجنا أنه عندما تم تطبيق محفز مؤلم على أنسجة السلطعونات الشاطئية، يتم نقل هذا المحفز إلى الدماغ، وكانت هذه الاستجابات مطولة ومكثفة".

كما اختبر الباحثون نفس المناطق بمحفزات غير مؤلمة، مثل الماء المالح، لكنهم لم يروا نفس النوع من رد الفعل.
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ويقول المؤلف الرئيسي للدرسة، إليفثيريوس كاسيوراس، وهو طالب الدكتوراه في جامعة غوتنبرج: "لم نتلق أي استجابات، لذا فإن ما رأيناه لم يكن بالتأكيد رد فعل، ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها، رأينا أن هذه كانت استجابات للألم".
وتعد القشريات، في الاتحاد الأوروبي، واحدة من الحيوانات القليلة التي لا تغطيها قوانين الرعاية الاجتماعية، مما يعني أنه لا توجد إرشادات حول كيفية التعامل معها في المختبر أو في المطبخ، وهذا يعني أنه من القانوني تقطيع أو سلق السلطعون وهو لا يزال حيا، وهو ما لا ينطبق على أي من الثدييات التي يتناولها البشر.
وطالب كاسيوراس، بضرورة تطبيق تقنيات أخرى، مثل الصعق الكهربائي في اللحظة التي يتم فيها اصطياد الكائنات البحرية.
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