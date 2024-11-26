https://sarabic.ae/20241126/بنود-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-1095229643.html
بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة مجلس الوزراء بالاتفاق مع أمريكا، مساء الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على اتفاق وقف إطلاق... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T21:55+0000
2024-11-26T21:55+0000
2024-11-26T21:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095229332_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_af85a37dda918968949b4db66d06b345.png
وأضاف أنه "سيكون لنا حرية العمل ضد أي عمل هجومي من لبنان ضد إسرائيل، وسوف نرد بكل قوة على كل خرق من حزب الله"،وتابع: "سأعرض على الطاقم الوزاري المصغر اتفاق وقف إطلاق النار لكننا نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خالفه حزب الله وخرق الاتفاق"، وفيما يلي أبرز بنود الاتفاق التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095229332_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_62eb06a5b6735ba3273be03f9287b7e1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, инфографика
بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة مجلس الوزراء بالاتفاق مع أمريكا، مساء الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، موضحا أن تل أبيب سوف تستمر في "حرية العمل" ضد أي هجوم من اتجاه لبنان.
وأضاف أنه "سيكون لنا حرية العمل ضد أي عمل هجومي من لبنان ضد إسرائيل، وسوف نرد بكل قوة على كل خرق من حزب الله"،وتابع: "سأعرض على الطاقم الوزاري المصغر اتفاق وقف إطلاق النار لكننا نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خالفه حزب الله وخرق الاتفاق"، وفيما يلي أبرز بنود الاتفاق التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.