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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة مجلس الوزراء بالاتفاق مع أمريكا، مساء الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على اتفاق وقف إطلاق... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف أنه "سيكون لنا حرية العمل ضد أي عمل هجومي من لبنان ضد إسرائيل، وسوف نرد بكل قوة على كل خرق من حزب الله"،وتابع: "سأعرض على الطاقم الوزاري المصغر اتفاق وقف إطلاق النار لكننا نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خالفه حزب الله وخرق الاتفاق"، وفيما يلي أبرز بنود الاتفاق التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
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انفوجرافيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, инфографика

بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

21:55 GMT 26.11.2024
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة مجلس الوزراء بالاتفاق مع أمريكا، مساء الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، موضحا أن تل أبيب سوف تستمر في "حرية العمل" ضد أي هجوم من اتجاه لبنان.
وأضاف أنه "سيكون لنا حرية العمل ضد أي عمل هجومي من لبنان ضد إسرائيل، وسوف نرد بكل قوة على كل خرق من حزب الله"،وتابع: "سأعرض على الطاقم الوزاري المصغر اتفاق وقف إطلاق النار لكننا نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خالفه حزب الله وخرق الاتفاق"، وفيما يلي أبرز بنود الاتفاق التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - سبوتنيك عربي
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