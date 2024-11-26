https://sarabic.ae/20241126/حريق-ضخم-في-اليابان-في-موقع-لتجارب-إطلاق-صواريخ-فضائية-1095185650.html
حريق ضخم في اليابان في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية
حريق ضخم في اليابان في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية
سبوتنيك عربي
اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في موقع تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبار صاروخ الوقود الصلب "إبسيلون إس" بمركز تانيغاشيما الفضائي جنوب غرب اليابان. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T01:17+0000
2024-11-26T01:17+0000
2024-11-26T01:41+0000
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على إثر ذلك، أعلن المتحدث باسم وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) عن وقف اختبار صاروخ الوقود الصلب "إبسيلون إس" بعد اندلاع الحريق بمركز تانيغاشيما الفضائي، مشيرًا إلى أن الوكالة تجري تحقيقًا لتقييم الوضع في الموقع.وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون الوطني الياباني "NHK" كرات ضخمة من النار وأعمدة من الدخان الأبيض تتصاعد من مركز تانيغاشيما الفضائي حوالي الساعة 8:30 صباحًا (2330 بتوقيت غرينتش).اندلع الحريق بعد فترة وجيزة من بدء اختبار الاحتراق الأرضي، كما سُمعت أصوات انفجارات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحريق قد تسبب في أضرار.وكان اختبار محرك سابق للصاروخ "إبسيلون إس" قد فشل في يوليو 2023، مما تسبب في تحقيقات مطولة أدت إلى تأخير المهام الفضائية الوطنية وخطط إطلاق الأقمار الصناعية.يُذكر أن وكالة الفضاء اليابانية تعمل بالشراكة مع وحدة الطيران والفضاء التابعة لشركة IHI Corp لتطوير "إبسيلون إس"، وهو نموذج جديد من سلسلة صواريخ الوقود الصلب اليابانية الصغيرة.
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أخبار اليابان, بحر اليابان
أخبار اليابان, بحر اليابان
حريق ضخم في اليابان في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية
01:17 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 01:41 GMT 26.11.2024)
اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في موقع تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبار صاروخ الوقود الصلب "إبسيلون إس" بمركز تانيغاشيما الفضائي جنوب غرب اليابان.
على إثر ذلك، أعلن المتحدث باسم وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) عن وقف اختبار صاروخ الوقود الصلب "إبسيلون إس" بعد اندلاع الحريق بمركز تانيغاشيما الفضائي، مشيرًا إلى أن الوكالة تجري تحقيقًا لتقييم الوضع في الموقع.
وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون الوطني الياباني "NHK" كرات ضخمة من النار وأعمدة من الدخان الأبيض تتصاعد من مركز تانيغاشيما الفضائي حوالي الساعة 8:30 صباحًا (2330 بتوقيت غرينتش).
اندلع الحريق بعد فترة وجيزة من بدء اختبار الاحتراق الأرضي، كما سُمعت أصوات انفجارات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحريق قد تسبب في أضرار.
وكان اختبار محرك سابق للصاروخ "إبسيلون إس" قد فشل في يوليو 2023، مما تسبب في تحقيقات مطولة أدت إلى تأخير المهام الفضائية الوطنية وخطط إطلاق الأقمار الصناعية.
يُذكر أن وكالة الفضاء اليابانية تعمل بالشراكة مع وحدة الطيران والفضاء التابعة لشركة IHI Corp لتطوير "إبسيلون إس"، وهو نموذج جديد من سلسلة صواريخ الوقود الصلب اليابانية الصغيرة.