https://sarabic.ae/20241126/دول-ستعتقل-نتنياهو-إذا-دخل-أراضيها-وأخرى-تعارض-1095190967.html
دول ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها وأخرى تعارض
دول ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها وأخرى تعارض
سبوتنيك عربي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T07:50+0000
2024-11-26T07:50+0000
2024-11-26T07:50+0000
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وبعد صدور القرار، تباينت مواقف الدول، فمنها ما أعلن التزامه بتنفيذه، ومنها ما التزم الصمت، وهناك من عارض القرار، بل ودعا نتنياهو إلى زيارة بلاده.
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انفوجرافيك, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
دول ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها وأخرى تعارض
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبعد صدور القرار، تباينت مواقف الدول، فمنها ما أعلن التزامه بتنفيذه، ومنها ما التزم الصمت، وهناك من عارض القرار، بل ودعا نتنياهو إلى زيارة بلاده.